شوہر کی دوسری شادی میں پہلی بیوی نے دھاوا بول دیا، پھر کیا ہوا . . .!

ایک پڑوسی نے اطلاع دی تھی کہ آصف چکری میں دوسری شادی کرنے جارہا ہے

ویب ڈیسک July 27, 2026
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کانپور میں ایک شادی کے موقع پر ایک خاتون نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے پنڈال میں دھاوا بول دیا کہ وہ دولہے کی قانونی طور پر شادی شدہ بیوی ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق خاتون نے اسٹیج پر دلہن کا سامنا کیا اور الزام لگایا کہ اس کا شوہر طلاق حاصل کیے بغیر دوبارہ شادی کر رہا ہے۔ پولیس کو بھی اطلاع پہنچائی گئی جس پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ملوث افراد کو پوچھ گچھ کے لیے لے گئی۔

خاتون سہانا اور آصف نے پہلی بار فیس بک کے ذریعے جڑنے کے بعد 2022 میں محبت کی شادی کی تھی۔ مبینہ طور پر ان کے رشتے کو دونوں خاندانوں کی منظوری مل گئی اور شادی روایتی تقریبات کے ساتھ کی گئی۔

تاہم 2024 میں ازدواجی اختلافات سامنے آئے جس کے نتیجے میں جوڑے کے درمیان جھگڑے ہوئے۔

معاملہ بالآخر عدالت تک پہنچ گیا جبکہ سہانا نے آصف کے خلاف مقدمہ درج کرایا۔ خاتون نے مبینہ طور پر ازدواجی حقوق کی واپسی کے لیے قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کیس ابھی زیر التوا ہے تاہم سہانا کا دعویٰ ہے کہ اسے ایک پڑوسی نے اطلاع دی تھی کہ آصف چکری میں دوسری شادی کرنے جارہا ہے۔
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