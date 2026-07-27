آئندہ حملہ ہوا تو جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، ایران کی دوٹوک وارننگ

تجزیہ کاروں کے مطابق ایرانی فوج کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں کشیدگی برقرار ہے

ویب ڈیسک July 27, 2026
facebook whatsup

تہران: ایرانی فوج نے خبردار کیا ہے کہ اگر مستقبل میں ایران پر کسی بھی قسم کا حملہ کیا گیا تو اس کا پہلے سے زیادہ سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔

ایرانی فوج نے آپریشن مرصاد کی سالگرہ کے موقع پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ ملک کی مسلح افواج ہر قسم کے خطرات اور دشمن کی ممکنہ سازشوں پر پہلے سے زیادہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔

بیان میں کہا گیا کہ ایرانی فوج پہلے سے کہیں زیادہ چوکس ہے اور ملک کی سلامتی، خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہے گی۔

ایرانی فوج کے مطابق ملک کی آزادی اور سرحدوں کا تحفظ اس کی اولین ترجیح ہے، اور اگر کسی بھی فریق نے مستقبل میں ایران کے خلاف جارحیت کی تو اس کا پہلے سے زیادہ سخت اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔

فوج نے مزید کہا کہ ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کا عمل جاری رکھے گا تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کا فوری اور مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جا سکے۔

یہ بیان ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے ذریعے جاری کیا گیا، جس میں آپریشن مرصاد کو ایران کی دفاعی تاریخ کا ایک اہم مرحلہ قرار دیا گیا۔

تجزیہ کاروں کے مطابق ایرانی فوج کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں کشیدگی برقرار ہے اور ایران مختلف علاقائی اور بین الاقوامی تنازعات کے باعث اپنی دفاعی تیاریوں پر زور دے رہا ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قسم کے بیانات کا مقصد ایک جانب داخلی سطح پر عوام کو اعتماد دینا اور دوسری جانب ممکنہ مخالفین کو سخت پیغام دینا بھی ہوتا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

اگر امریکا سخت مؤقف اختیار نہیں کرتا تو کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہوتی: ٹرمپ

Express News

عراق سے سعودی عرب پر ڈرون حملے، عراقی وزیر اعظم کا تحقیقات کا حکم

Express News

ایران سے مذاکرات جاری ہیں، پیشرفت نہ ہوئی تو بڑا فوجی آپریشن کرینگے، ٹرمپ

Express News

حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حق رکھتے ہیں: سعودی عرب

Express News

یوکرین کا روس پر سینکڑوں ڈرونز سے حملہ، 5 افراد ہلاک

Express News

اسرائیل کا غزہ پر حملہ، 3 فلسطینی شہید

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو