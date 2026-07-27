آئندہ حملہ ہوا تو جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، ایران کی دوٹوک وارننگ

تہران: ایرانی فوج نے خبردار کیا ہے کہ اگر مستقبل میں ایران پر کسی بھی قسم کا حملہ کیا گیا تو اس کا پہلے سے زیادہ سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔
ایرانی فوج نے آپریشن مرصاد کی سالگرہ کے موقع پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ ملک کی مسلح افواج ہر قسم کے خطرات اور دشمن کی ممکنہ سازشوں پر پہلے سے زیادہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔
بیان میں کہا گیا کہ ایرانی فوج پہلے سے کہیں زیادہ چوکس ہے اور ملک کی سلامتی، خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہے گی۔
ایرانی فوج کے مطابق ملک کی آزادی اور سرحدوں کا تحفظ اس کی اولین ترجیح ہے، اور اگر کسی بھی فریق نے مستقبل میں ایران کے خلاف جارحیت کی تو اس کا پہلے سے زیادہ سخت اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔
فوج نے مزید کہا کہ ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کا عمل جاری رکھے گا تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کا فوری اور مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جا سکے۔
یہ بیان ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے ذریعے جاری کیا گیا، جس میں آپریشن مرصاد کو ایران کی دفاعی تاریخ کا ایک اہم مرحلہ قرار دیا گیا۔
تجزیہ کاروں کے مطابق ایرانی فوج کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں کشیدگی برقرار ہے اور ایران مختلف علاقائی اور بین الاقوامی تنازعات کے باعث اپنی دفاعی تیاریوں پر زور دے رہا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قسم کے بیانات کا مقصد ایک جانب داخلی سطح پر عوام کو اعتماد دینا اور دوسری جانب ممکنہ مخالفین کو سخت پیغام دینا بھی ہوتا ہے۔