تہران میں ہوٹل کے قریب آگ بھڑک اٹھی

آس پاس کی عمارت کی چھتوں سے آگ کے شعلے دکھائی دیے

ویب ڈیسک July 27, 2026
facebook whatsup

شمالی تہران میں ایک ہوٹل کے قریب آگ بھڑک اٹھی۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق دارالحکومت کے ہوٹل استغلال سے متصل ایک عمارت میں آگ لگنے کے بعد دھوئیں کے سیاہ بادلوں نے بلند و بالا ہوٹل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

علاوہ ازیں آس پاس کی عمارت کی چھتوں سے آگ کے شعلے دکھائی دیے۔ اس مقام پر سرکاری ٹیلی ویژن کے نمائندے کے مطابق ہوٹل کے اندر موجود مہمانوں کو ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے نکالا گیا۔

فوری طور پر جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی، اور یہ فوری طور پر واضح نہیں ہوسکا کہ آگ کس عمارت میں لگی۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر فوٹیج میں فائر ٹرک کو جائے وقوع پر دکھایا گیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

اگر امریکا سخت مؤقف اختیار نہیں کرتا تو کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہوتی: ٹرمپ

Express News

عراق سے سعودی عرب پر ڈرون حملے، عراقی وزیر اعظم کا تحقیقات کا حکم

Express News

ایران سے مذاکرات جاری ہیں، پیشرفت نہ ہوئی تو بڑا فوجی آپریشن کرینگے، ٹرمپ

Express News

حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حق رکھتے ہیں: سعودی عرب

Express News

یوکرین کا روس پر سینکڑوں ڈرونز سے حملہ، 5 افراد ہلاک

Express News

اسرائیل کا غزہ پر حملہ، 3 فلسطینی شہید

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو