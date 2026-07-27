یوکرین کا روس پر سینکڑوں ڈرونز سے حملہ، 5 افراد ہلاک

یوکرین کی سرحد سے متصل روستوف کے علاقے میں حملوں سے ہلاکتوں کی اطلاع ملی

ویب ڈیسک July 27, 2026
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روس پر یوکرین کے ڈرون حملوں میں پانچ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرین  روس پر سینکڑوں ڈرونز کا استعمال کیا۔ اس حملے کی وجہ سے اپارٹمنٹ کمپلیکس اور گوداموں میں آگ بھڑک اٹھی۔

یوکرین کے صدر ولادمیر زیلینسکی کا کہنا ہے کہ ملکی افواج نے روسی علاقے روستوف میں ایک برآمدی ٹرمینل اور سرحد سے دور یاروسلاول اور اُدمرت کے علاقوں میں تیل کی تنصیبات پر حملہ کیا۔

یوکرین کی سرحد سے متصل روستوف کے علاقے میں حملوں سے ہلاکتوں کی اطلاع ملی۔ روستوف کے گورنر یوری سلیوسار کے مطابق مرنے والوں میں ایک شادی شدہ جوڑا اور ایک بچہ بھی شامل ہے۔

روسی وزارت دفاع کے مطابق رات بھر 276 ڈرونز کو فضائی دفاعی نظام نے روکا۔ یوکرین نے حالیہ مہینوں میں روس کے خلاف اپنے جوابی حملوں میں اضافہ کیا ہے۔
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