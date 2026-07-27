راولاکوٹ میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حملے میں رینجرز سپاہی شہید، 3 پولیس اہلکار زخمی

آزاد کشمیر میں انتخابات کے کامیاب انعقاد کے بعد کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کارندوں کی ہنگامہ آرائی اور فائرنگ سے رینجرز کے سپاہی شہید جبکہ 3 پولیس اہلکار زخمی ہوگئے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق پولیس نے بتایا کہ کالعدم تنظیم نے راولاکوٹ کی طرف لو مارچ کرنے کی کوشش کی اور روکے جانے پر فائرنگ کر کے دو پولیس اہلکاروں کو زخمی کر دیا۔
آخری اطلاعات کے مطابق راولاکوٹ کی مضافات میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا جس میں رینجرز کے سپاہی علی رضا نے جامِ شہادت نوش کیا۔
اس کے علاوہ پرتشدد مظاہرین کے حملوں میں پولیس کے تین اہلکار زخمی ہوگئے جبکہ مظاہرین نے رینجرز اور پولیس کی ایک، ایک گاڑی کو نذرِ آتش کر دیا۔
راولاکوٹ پولیس کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شدید اشتعال انگیزی کے باوجود انتہائی تحمل اور پیشہ ورانہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔
اعلامیے کے مطابق کامیاب انتخابی عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے تشدد، آتش زنی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں، سرکاری اہلکاروں، املاک پر حملے کر کے اپنے پُرتشدد عزائم کو بے نقاب کردیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ریاست کی عملداری ہر قیمت پر برقرار رکھی جائے گی جبکہ تشدد، آتش زنی اور حملوں میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ، امن و امان کے قیام اور جمہوری عمل کے دفاع کے لیے سیکیورٹی فورسز پُرعزم ہیں۔
اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ عوام سے اپیل ہے کہ افواہوں اور گمراہ کن پروپیگنڈے سے گریز کریں اور صرف مصدقہ معلومات پر اعتماد کریں۔