عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں مزید کم ہو گئیں

امریکا اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی میں عارضی وقفے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی جو رواں سال 8 اپریل کے بعد ایک روز میں سب سے بڑی گراوٹ قرار دی جا رہی ہے۔
بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق برینٹ کروڈ کی قیمت میں 11.3 فیصد کمی واقع ہوئی جس کے بعد یہ 85.87 ڈالر فی بیرل پر بند ہوا جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل تقریباً 7 فیصد سستا ہو کر 82.61 ڈالر فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔
رپورٹس کے مطابق عالمی منڈی میں یہ نمایاں کمی امریکا اور ایران کے درمیان فوجی کارروائیوں میں عارضی وقفے کے بعد سامنے آئی جس سے سرمایہ کاروں میں سپلائی سے متعلق خدشات میں کمی آئی۔
دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ واشنگٹن نے ایرانی حکومت کی درخواست پر ایران کے خلاف حملے روک دیے ہیں۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر نئی جنگ بندی پر اتفاق نہ ہوا تو امریکا دوبارہ کارروائی شروع کر سکتا ہے۔