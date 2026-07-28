اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے سربراہ کا اسرائیل سے لبنان پر قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ

اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے کہا کہ اسرائیل کو جنوبی لبنان کے بڑے علاقوں پر اپنا قبضہ ختم کرنا چاہیے اور گھروں کی مسماری کو روکنا چاہیے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق وولکر ٹرک نے لبنان کا دورہ مکمل کیا جس میں انہوں نے سرکاری حکام، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور اسرائیلی حملوں کی وجہ سے بے گھر ہونے والے لوگوں سے ملاقات کی۔
وولکر ٹرک نے کہا کہ لبنان میں کچھ اسرائیلی اقدامات جنگی جرائم کے مترادف ہو سکتے ہیں، شہروں اور دیہاتوں کی وسیع پیمانے پر تباہی اور درجنوں طبی کارکنوں اور صحافیوں کی ہلاکت پر انسانی حقوق کے دیگر گروپوں کی جانب سے تنقیدوں میں شدت آگئی ہے۔