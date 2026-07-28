رومانیہ نے روسی سفارتکار کو 5 دنوں میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا

رومانیہ کی وزارت خارجہ نے ایک روسی سفارت کار کو کو نان گراٹا قرار دیتے ہوئے اسے پانچ دنوں کے اندر رومانیہ کی سرزمین چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق رومانیہ نے ماسکو سے اپنے سفیر کو بھی واپس بلا لیا ہے۔ ایکس پر رومانیہ کی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق، یہ اقدام 24 اور 26 جولائی کے درمیان رومانیہ کی فضائی حدود کی بار بار خلاف ورزیوں پر اٹھایا گیا ہے۔
روسی سفیر کو میٹنگ کے دوران رومانیہ کے احتجاج کے بارے میں مطلع کیا گیا اور انہیں ڈرونز کے وہ حصے دکھائے گئے جن کی سرکاری تحقیقات پراسیکیوٹر کے دفتر نے تصدیق کی ہے کہ وہ روسی نژاد تھے۔
رومانیہ کی وزارت خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ رومانیہ کی فضائی حدود کی مسلسل خلاف ورزی جو کہ نیٹو اور یورپی یونین کی فضائی حدود کا بھی حصہ ہے، ناقابل قبول ہے۔ روس کو ان واقعات اور علاقائی سلامتی پر ان کے مضمرات کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔
رومانیہ کی وزارت نے مشاورت کے لیے روس میں رومانیہ کے سفیر کو واپس بلانے کا بھی اعلان کیا، مزید کہا کہ وہ نیٹو اور یورپی یونین کے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ رابطہ کاری جاری رکھے گا اور اپنی قومی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کرے گی۔
رومانیہ کے حکام نے اس سے قبل تین ڈرونز کو مار گرانے کا اعلان کیا تھا جو بغیر اجازت کے رومانیہ کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔