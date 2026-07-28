اسرائیل نے 60 فلسطینی قیدیوں کو رہا کردیا

9,600 سے زائد فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں

ویب ڈیسک July 28, 2026
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اسرائیل نے 60 فلسطینیوں کے قید سے رہا کردیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی طرف سے ساٹھ فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا اور وہ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس (آئی سی آر سی) کے ذریعے جنوبی غزہ کے خان یونس پہنچے ہیں۔

زیر حراست افراد کے استقبال کے لیے اہل خانہ ناصر اسپتال میں جمع تھے۔ آئی سی آر سی نے کہا کہ اس نے 2023 سے اب تک 2500 سے زائد رہا کیے گئے فلسطینیوں کی منتقلی میں سہولت فراہم کی ہے،جبکہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اسے اکتوبر 2023 سے اسرائیلی حراست میں رکھے گئے فلسطینیوں تک رسائی نہیں دی گئی ہے اور ان کے ٹھکانے اور حالات کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی جارہیں۔

فلسطینی قیدیوں کے گروپوں کا کہنا ہے کہ 9,600 سے زائد فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں، جو کہ اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ سے قبل تقریباً 5,250 تھے۔
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