امریکا اور اسرائیل کے حملوں سے ایران کو توانائی کے شعبے میں بڑا نقصان

ایران اس سے قبل بھی امریکا اور اسرائیل پر جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کا معاوضہ طلب کر چکا ہے

ویب ڈیسک July 28, 2026
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ایران نے کہا ہے کہ امریکا اور اسرائیل کے ساتھ حالیہ جنگ کے دوران ملک کی قدرتی گیس کی پیداوار کو شدید نقصان پہنچا جس کے نتیجے میں یومیہ تقریباً 23 کروڑ (230 ملین) مکعب میٹر گیس پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہوئی۔

ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے دوران توانائی کے شعبے کو نمایاں نقصان پہنچا، جس کا براہِ راست اثر قدرتی گیس کی پیداوار پر پڑا۔

انہوں نے بتایا کہ جنگ کے باعث ایران کی گیس پیدا کرنے کی مجموعی صلاحیت میں تقریباً 230 ملین مکعب میٹر کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس سے ملک کے توانائی کے شعبے کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔

فاطمہ مہاجرانی کے مطابق حکومت توانائی کے بنیادی ڈھانچے کی بحالی اور متاثرہ تنصیبات کی مرمت کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے تاکہ گیس کی پیداوار کو دوبارہ معمول پر لایا جا سکے۔

یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اس سے قبل بھی امریکا اور اسرائیل پر جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کا معاوضہ طلب کر چکا ہے۔

ایرانی حکام نے پہلے اندازہ لگایا تھا کہ 28 فروری سے شروع ہونے والی جنگ کے نتیجے میں ایران کو براہِ راست اور بالواسطہ طور پر تقریباً 270 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا۔

معاشی اور توانائی کے ماہرین کے مطابق اگر گیس کی پیداوار میں کمی طویل عرصے تک برقرار رہی تو اس کے اثرات نہ صرف ایران کی معیشت بلکہ خطے میں توانائی کی سپلائی اور عالمی گیس مارکیٹ پر بھی پڑ سکتے ہیں۔
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