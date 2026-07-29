افغان طالبان کو بڑا دھچکا، سینئر عہدیدار ذبیح اللہ قاتلانہ حملے میں ہلاک

حکام کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور فی الحال حملے کے محرکات کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی گئی

ویب ڈیسک July 29, 2026
facebook whatsup

کابل: افغانستان کے شمال مشرقی صوبے بدخشان میں طالبان حکومت کے محکمہ اطلاعات و ثقافت کے سربراہ ذبیح اللہ امیری مسلح افراد کے حملے میں جاں بحق ہو گئے، جبکہ ان کے ایک محافظ کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ ضلع بہارک میں اس وقت پیش آیا جب ذبیح اللہ امیری اپنے دفتر جا رہے تھے۔ موٹر سائیکل پر سوار دو مسلح افراد نے بہارک۔فیض آباد شاہراہ پر ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے۔

بدخشان کی سکیورٹی کمان کے ترجمان احسان اللہ کامکار نے بتایا کہ حملے کے بعد ذبیح اللہ امیری کے محافظوں اور حملہ آوروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ایک حملہ آور مارا گیا جبکہ دوسرے کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔

طالبان حکومت کے مقامی حکام کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور فی الحال حملے کے محرکات کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں تاکہ حملے کے پس منظر اور ذمہ دار عناصر کا تعین کیا جا سکے۔

تاحال کسی فرد یا تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ طالبان پولیس کے ترجمان نے بھی اس بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کیں کہ آیا حملہ طالبان مخالف گروہوں سے منسلک تھا یا نہیں۔

ذبیح اللہ امیری طالبان حکومت کی نمایاں میڈیا شخصیات میں شمار ہوتے تھے اور گزشتہ چند برسوں سے بدخشان کے محکمہ اطلاعات و ثقافت کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔

واضح رہے کہ صوبہ بدخشان میں ماضی میں بھی متعدد سکیورٹی واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ طالبان مخالف مسلح تنظیم افغانستان فریڈم فرنٹ نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ چند روز سے بدخشان میں اس کے جنگجوؤں اور طالبان فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، تاہم حالیہ حملے سے اس تنظیم کا تعلق ثابت نہیں ہو سکا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر عراق سے ڈرون حملہ، فورسز نے ناکارہ بنا دیا

Express News

اسرائیل کی غزہ میں بمباری، مسجد شہید، خیمے تباہ، سیکڑوں فلسطینی بے گھر

Express News

عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی

Express News

عراق میں سرکاری تنصیبات پر حملوں میں یوکرین سے منسلک گروپ ملوث، یوکرینی حکام کی تردید

Express News

ٹالکم پاؤڈر سے کینسر: جانسن اینڈ جانسن 70 ہزاروں مقدمات کے عوض 5.5 ارب ڈالر زرتلافی پر رضامند

Express News

ہمارے منجمد اثاثے حاصل کرنے والے ممالک کو آبنائے ہرمز سےگزرنے نہیں دیں گے، ایران کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو