نوشہرہ میں میاں، بیوی کا قتل دوسری شادی کا شاخسانہ نکلا

پہلی بیوی کے بھائیوں نے دوسری شادی کرنے والے اپنے بہنوئی اور اس کی دوسری بیوی پر فائرنگ کی

ویب ڈیسک July 29, 2026
facebook whatsup

نوشہرہ میں مصری بانڈہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے میاں بیوی جاں بحق ہو گئے، پولیس کے مطابق دونوں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے قاضی میڈیکل کمپلیکس نوشہرہ منتقل کر دی گئی ہیں۔

پولیس کے مطابق واقعہ دوسری شادی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق پہلی بیوی کے بھائیوں نے دوسری شادی کرنے والے اپنے بہنوئی اور اس کی دوسری بیوی پر فائرنگ کی، جس کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ سوات کے رہائشی مطیع اللہ نے دوسری شادی کے بعد مصری بانڈہ میں رہائش اختیار کی تھی۔ منگل اور بدھ کی درمیانی شب پہلی بیوی کے بھائیوں نے مصری بانڈہ آ کر حملہ کیا اور میاں بیوی کو قتل کر دیا۔

مصری بانڈہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

نوشکی میں 3 روز کیلیے کرفیو نافذ

Express News

پی ٹی آئی نے آزاد کشمیر کے انتخابات کو مسترد کردیا

Express News

کراچی کا کھلا نالہ 2 جانیں لے گیا، نوجوان جاں بحق اور 4 سالہ بچہ لاپتہ

Express News

کویت کے وزیر خارجہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے

Express News

بلوچستان حکومت کا دہشت گردی کا شکار سویلین متاثرین کیلیے معاوضہ پیکیج میں تاریخی اضافہ

Express News

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو