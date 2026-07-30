بلوچستان اور پختونخوا کی سیکیورٹی صورتحال پر صدر مملکت سے وزیر داخلہ کی ملاقات

دہشتگردی کے خاتمے اور ملک میں قیام امن کے لیے پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، آصف زرداری

ویب ڈیسک July 30, 2026
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اسلام آباد:

بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی صورت حال پر وزیر داخلہ نے صدر مملکت سے اہم ملاقات کی ہے۔

ایوان صدر کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق وزیرِ داخلہ محسن نقوی نے صدرِ مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات  کی ہے، جس میں ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال، خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔

وزیرِ داخلہ محسن نقوی نے صدرِ مملکت کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی موجودہ صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف جاری اقدامات پر بریفنگ دی۔

صدر آصف علی زرداری نے دہشت گردی کے خلاف پاک افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کی بہادری، پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے اور ملک میں پائیدار امن کے قیام کے لیے پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔

ملاقات کے دوران ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا اور باہمی دلچسپی کے دیگر اہم قومی امور پر بھی گفتگو ہوئی۔
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