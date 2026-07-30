کیا بھارت سی جے پی احتجاج کی حمایت کرنے پر پاکستان سے بدلہ لے گا؟ وائرل ویڈیو کی حقیقت جانیے

سوشل میڈیا پر بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں انہیں مبینہ طور پر پاکستان کو دھمکی دیتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔
وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ راج ناتھ سنگھ پاکستان پر سی جے پی احتجاج کی حمایت کرنے اور دھرمیندر پردھان کے استعفے پر جشن منانے کا الزام عائد کر کے پاکستان کے زیرِ انتظام کشمیر میں بدلہ لینے کی دھمکی دے رہے ہیں۔
یہ ویڈیو جعلی ہے:
یہ ویڈیو جعلی ہے اور اے آئی سے تیار کردہ ہے۔
تحقیق کے دوران ’راج ناتھ سنگھ‘، ’سی جے پی احتجاج‘ اور ’پاکستان‘ جیسے الفاظ کے ساتھ مختلف کی ورڈ سرچز کی گئیں، تاہم کسی معتبر خبر یا ذریعے میں وزیر دفاع کی جانب سے ایسا کوئی بیان نہیں ملا۔
راج ناتھ سنگھ کے سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا جائزہ لینے پر بھی ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔
مزید تحقیق میں معلوم ہوا کہ وائرل ویڈیو میں نظر آنے والا منظر دراصل راج ناتھ سنگھ کی 26 جولائی 2026 کو لداخ کے کارگل وار میموریل کے موقع پر کی گئی تقریر سے لیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے جاری اصل ویڈیو میں وہی لباس اور پس منظر نظر آتا ہے جو وائرل کلپ میں موجود ہے۔
تاہم اصل تقریر کا جائزہ لینے سے واضح ہوا کہ انہوں نے اس موقع پر وائرل ویڈیو میں سنائی دینے والی باتیں نہیں کیں۔
وائرل کلپ پر اے این آئی کا واٹرمارک موجود ہے اور انہوں نے اپنی اصل تقریر میں ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصل ویڈیو کو استعمال کرتے ہوئے اس کی آواز تبدیل کی گئی ہے۔
ویڈیو کو ڈیپ فیکس انیلسٹس یونٹ کے ماہرین کے پاس بھی بھیجا گیا، جہاں مختلف اے آئی ڈیٹیکشن ٹولز کے ذریعے اس کا تجزیہ کیا گیا۔
تجزیے میں بھارتی فوج کے فیکٹ چیک یونٹ نے بھی تردید کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ راج ناتھ سنگھ نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔
لہٰذا یہ دعویٰ غلط ہے۔
خلاصہ: یہ وائرل ویڈیو راج ناتھ سنگھ کی نہیں ہے اور یہ ان کی پرانی اصل تقریر کی ویڈیو کو اے آئی سے تبدیل کر کے بنائی گئی ہے۔