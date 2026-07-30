 وزیراعظم کے کراچی اور حیدرآباد کے لیے 20 ارب روپے کے پیکیج پر عملدرآمد شروع

کراچی میں504 اور حیدرآباد کی 17 ترقیاتی اسکیموں کے ٹینڈر کھل گئے

ویب ڈیسک July 30, 2026
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 وزیراعظم کے کراچی اور حیدرآباد کے لیے 20 ارب روپے کے پیکیج پر عملدرآمد شروع ہوگیا۔

نجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان انفرااسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈمنسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت کراچی میں504 اور حیدرآباد کی 17 ترقیاتی اسکیموں کے ٹینڈر کھل گئے، حکومت پاکستان یہ فنڈ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام(پی ای ڈی پی)کی مد میں فراہم کررہی ہے۔

وزیر اعظم شہباز شریف نے ایم کیو ایم کے مطالبے پر سال 24-2023 میں اس پیکج کا اعلان کیا تھا، یہ ایم کیو ایم کے ارکان قومی اسمبلی کی تجویز کر دہ اسکیموں کے لیے تھا، حکومت پاکستان نے رقوم اسی وقت پی آئی ڈی سی ایل کے اکاؤنٹ میں منتقل کردی تھیں تاہم اسکیموں کو فائنل کرنے، ایکنک سمیت مختلف فورم سے ان کی منظوری اور دیگر مراحل سے گزرنے کے بعد اب ان کے 28،29 اور 30 جولائی کو ٹینڈرر کھل گئے ہیں۔

 تمام منصوبوں پر چند دن میں آن گراؤنڈ کام شروع ہو جائے گا، اسکیموں میں سڑکوں گلیوں کی تعمیر جن میں پیور بلاکس کی تنصیب،اسٹریٹ لائٹس، پانی، سیوریج لائنوں کا بچھانا، بلدیہ ٹاؤن میں5،5 لاکھ کے 2 انڈر گراؤنڈ ٹینکس کی تعمیر، بعض سرکاری اسپتالوں میں میڈیکل مشینری اور آلات کی فراہمی سمیت دیگر بنیادی ضروریات کے منصوبے شامل ہیں۔
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