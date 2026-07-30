لاہور ہائیکورٹ نے این سی سی آئی اے کو نورین نیازی کی گرفتاری سے روک دیا

نورین نیازی ایک ہفتے کے اندر اندر متعلقہ عدالت کے سامنے پیش ہوں، جسٹس سردار اکبر ڈوگر کا حکم

ویب ڈیسک July 30, 2026
facebook whatsup
لاہور:

لاہور ہائیکورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کو این سی سی آئی اے کے مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا۔

جسٹس سردار اکبر ڈوگر نے نورین نیازی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے نورین نیازی کی ایک ہفتے کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔

جسٹس سردار اکبر ڈوگر نے حکم دیا کہ نورین نیازی ایک ہفتے کے اندر اندر متعلقہ عدالت کے سامنے پیش ہوں۔

درخواست گزار کے مطابق این سی سی آئی اے نے پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج رکھا ہے، عبوری ضمانت کے لیے متعلقہ عدالت پیش ہونا ہے لیکن خدشہ ہے کہ این سی سی آئی اے گرفتار کر لے گا۔

درخواست میں استدعا کی گئی کہ متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کے لیے عدالت حفاظتی ضمانت منظور کرے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

لاہور میں مکان کی چھت منہدم، ملبے تلے افراد کو نکالنے کیلیے آپریشن جاری

Express News

سوات اور ہنگو میں دہشت گردی کے واقعات میں 11 اہلکار و سویلین شہید، 18 خارجی دہشت گرد ہلاک

Express News

کراچی، گلشن اقبال میں پولیس موبائل پر حملے میں 2 اہلکار زخمی

Express News

ڈیزل مزید مہنگا، پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی کا اعلان

Express News

کراچی، نالے میں گرنے والے بچے کی تلاش 24 گھنٹے بعد بھی جاری، اہل خانہ سراپا احتجاج

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور گھر اجاڑ دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو