لاہور:
لاہور ہائیکورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کو این سی سی آئی اے کے مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا۔
جسٹس سردار اکبر ڈوگر نے نورین نیازی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے نورین نیازی کی ایک ہفتے کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔
جسٹس سردار اکبر ڈوگر نے حکم دیا کہ نورین نیازی ایک ہفتے کے اندر اندر متعلقہ عدالت کے سامنے پیش ہوں۔
درخواست گزار کے مطابق این سی سی آئی اے نے پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج رکھا ہے، عبوری ضمانت کے لیے متعلقہ عدالت پیش ہونا ہے لیکن خدشہ ہے کہ این سی سی آئی اے گرفتار کر لے گا۔
درخواست میں استدعا کی گئی کہ متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کے لیے عدالت حفاظتی ضمانت منظور کرے۔