کراچی: اپنی ہی موت کا ڈرامہ رچانے والا ماسٹر مائنڈ گرفتار، بے گناہ شہری کے قتل کا معمہ حل

گرفتاری سے بچنے کے لیے ماسٹر مائنڈ نے حلیہ تبدیل کر لیا تھا، ایس ایس پی ویسٹ

ویب ڈیسک July 30, 2026
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کراچی:

سرجانی ٹاؤن میں کار سے ملنے والی لاش کا معمہ پولیس نے حل کرتے ہوئے اپنے ہی قتل کی منصوبہ بندی کرنے والے ماسٹر مائنڈ ملزم کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا۔

ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق قرض داروں سے بچنے کے لیے ملزم ذیشان نے اپنی موت کا ڈرامہ رچایا اور بے گناہ شہری کو قتل کر دیا۔

پولیس نے جدید ٹیکنالوجی، بائیو میٹرک اور ٹیکنیکل شواہد کی مدد سے مقتول کی اصل شناخت کرتے ہوئے معمہ حل کر لیا۔

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ایس ایس پی ویسٹ طارق الٰہی مستوئی کا کہنا ہے کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے ماسٹر مائنڈ نے حلیہ تبدیل کر لیا تھا، تاہم ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلی جنس کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا۔

گرفتار ملزمان سے انٹروگیشن جاری ہے، مزید تفصیلات سے بروقت آگاہ کیا جائے گا۔
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