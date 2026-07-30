سعودی فالکن وژن گروپ کا پاکستان میں 10 ارب ڈالر سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی

سعودی فالکن وژن گروپ اور دیگر سرمایہ کاروں کے وفد کی وفاقی وزیر بورڈ آف انویسٹمنٹ قیصر احمد شیخ سے اہم ملاقات

بزنس رپورٹر July 30, 2026
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اسلام آباد:

سعودی عرب کے فالکن وژن گروپ نے پاکستان میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کردی۔

سرمایہ کاری بورڈ کے مطابق وفاقی وزیر برائے بورڈ آف انویسٹمنٹ قیصر احمد شیخ کی سعودی فالکن وژن گروپ اور دیگر سرمایہ کاروں کے وفد سے اہم ملاقات ہوئی۔

اس موقع پر سعودی فالکن وژن گروپ نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی۔ سعودی سرمایہ کاروں نے پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری پر غور کیا۔

قیصر احمد شیخ نے سرمایہ کاروں کو مکمل سہولت کاری کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی سرمایہ کار دوست پالیسیوں پر عملدرآمد جاری ہے۔

قیصر احمد شیخ نے کہا کہ بزنس سہولت مراکز کے ذریعے ون ونڈو سہولت فراہم کی جا رہی ہے، پاکستان میں منافع کی سو فیصد ترسیل کی اجازت اور سرمایہ کاروں کیلیے بڑا اقدام ہے۔
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