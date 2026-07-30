خضدار میں سیکیورٹی فورسز نے بارودی مواد سے بھری دو گاڑیاں تباہ کردیں، 4 دہشت گرد ہلاک

بارودی مواد سے بھری دو گاڑیوں کو وہیکل بورن امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز کے طور پر تیار کیا گیا تھا

ویب ڈیسک July 30, 2026
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فوٹو: فائل

خضدار میں سکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کے دوران بارودی مواد سے بھری دو گاڑیاں تباہ کردیں جن میں موجود 4 دہشت گرد ہلاک ہوگئے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق سکیورٹی فورسز نے 30 جولائی کو بلوچستان کے ضلع خضدار میں خفیہ اطلاع پر مبنی آپریشن کیا، آپریشن کے دوران بھارتی سرپرستی میں سرگرم تنظیم "فتنہ الہندستان" سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی بڑی کارروائی ناکام بنا دی۔

آپریشن کے دوران بارودی مواد سے بھری دو گاڑیوں کو جنہیں وہیکل بورن امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز کے طور پر تیار کیا گیا تھا سیکیورٹی فورسز نے ان کی نقل و حرکت کا بروقت سراغ لگا کر انہیں روک لیا اور فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں بارودی گاڑیاں تباہ کردیں جبکہ انہیں چلانے والے بھارتی سرپرستی میں سرگرم چار دہشت گرد بھی ہلاک ہوگئے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں مزید دہشت گردوں کی موجودگی کے خدشے کے پیش نظر کلیئرنس اور سرچ آپریشن جاری ہے، وفاقی ایپکس کمیٹی کے منظور کردہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت "عزمِ استحکام" کے وژن کے مطابق سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک سے بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک بلا تعطل انسداد دہشت گردی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔
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