عراق پر سعودی حملے کو پاکستان نے حق دفاع قرار دے دیا

اسلام آباد:
پاکستان نے سعودی عرب پر ہونے والے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر خودمختار ریاست کو بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور عراق میں سعودی کارروائی کو اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔
ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے مطابق سعودی عرب کو اپنے دفاع کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔
انہوں نے زور دیا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کو اولین ترجیح دیتا ہے اور تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کرتا ہے۔
ترجمان نے بتایا کہ پاکستان، امریکا اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر مؤثر عمل درآمد کا حامی ہے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی رابطے اور کوششیں بدستور جاری ہیں تاکہ متعلقہ فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لایا جا سکے۔
میڈیا بریفنگ میں طاہر اندرابی نے کویت کے ساتھ دفاعی تعاون کے معاہدے کی توثیق کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے اردن اور بحرین کے ساتھ بھی دفاعی شعبے میں قریبی تعلقات قائم ہیں اور مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر مستقبل میں اردن یا بحرین کے ساتھ کسی نئے دفاعی تعاون کے معاہدے کو حتمی شکل دی گئی تو اس سے متعلق مناسب وقت پر عوام اور میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا۔