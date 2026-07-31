بالاکوٹ؛ شدید بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ کے پیش نظر جھیل سیف الملوک جانے والی سڑک بند

حالات معمول پر آنے تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند رہے گی، ضلعی انتظامیہ

ویب ڈیسک July 31, 2026
facebook whatsup
بالاکوٹ:

این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے جاری شدید بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ کے الرٹ کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے احتیاطی اقدام کے طور پر جھیل سیف الملوک جانے والی سڑک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے تاحکمِ ثانی بند کر دی۔

اعلامیے کے مطابق بالاکوٹ، وادی کاغان، ناران، جھیل سیف الملوک اور ملحقہ علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ موسلادھار بارش اور کلاؤڈ برسٹ کے خدشے کے باعث سیاحوں کی حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔

ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جھیل سیف الملوک روڈ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کے الرٹ کے پیش نظر بند کی گئی ہے اور حالات معمول پر آنے تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند رہے گی۔

واضح رہے کہ گزشتہ رات بھی شدید بارش کے باعث جھیل سیف الملوک روڈ پر نالے میں طغیانی آ گئی تھی، جس سے سڑک بند ہوگئی تھی۔ بعد ازاں کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی مشینری نے سڑک بحال کر کے وہاں پھنسے سیاحوں کو بحفاظت نکال لیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

لیاری میں فائرنگ سے گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کا بھائی شدید زخمی، 2 راہ گیروں کو بھی گولیاں لگیں

Express News

کراچی میں ڈاکو نے مزاحمت پر پولیس اہلکار کو زخمی کردیا

Express News

کوئٹہ، کوئلے کی کان میں دھماکا، 14 کان کن جاں بحق

Express News

عمران خان حکومت سے مذاکرات کی بھیک نہیں مانگتے، علیمہ خان

Express News

’ڈرنے والے نہیں‘ : ہنگو حملے میں شہید ڈی ایس پی کی شہید اہلکار کے لواحقین سے آخری گفتگو

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں مزید اضافہ، نوٹی فکیشن جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو