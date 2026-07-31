بالاکوٹ:
این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے جاری شدید بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ کے الرٹ کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے احتیاطی اقدام کے طور پر جھیل سیف الملوک جانے والی سڑک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے تاحکمِ ثانی بند کر دی۔
اعلامیے کے مطابق بالاکوٹ، وادی کاغان، ناران، جھیل سیف الملوک اور ملحقہ علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ موسلادھار بارش اور کلاؤڈ برسٹ کے خدشے کے باعث سیاحوں کی حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔
ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جھیل سیف الملوک روڈ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کے الرٹ کے پیش نظر بند کی گئی ہے اور حالات معمول پر آنے تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند رہے گی۔
واضح رہے کہ گزشتہ رات بھی شدید بارش کے باعث جھیل سیف الملوک روڈ پر نالے میں طغیانی آ گئی تھی، جس سے سڑک بند ہوگئی تھی۔ بعد ازاں کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی مشینری نے سڑک بحال کر کے وہاں پھنسے سیاحوں کو بحفاظت نکال لیا۔