بلوچستان کا مسئلہ وہیں کے سردار اور ایلیٹ طبقہ ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر

سردار کہتے ہیں ہمیں حصہ نہیں دو گے تو دہشت گردی کروائیں گے، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری

ویب ڈیسک July 31, 2026
facebook whatsup
راولپنڈی:

ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ آج ہمیں بلوچستان کے بنیادی مسئلے پر پہنچنا ہے، صوبے کا مسئلہ وہیں کے سردار اور ایلیٹ طبقہ ہے، جو کہتے ہیں کہ غریب کا بچہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، ان کو لیویز فورس کی تنخواہیں چاہئیں اور اپنے ذاتی گھروں کی چوکیداری کے لیے بھی لیویز فورس چاہیے۔

راولپنڈی میں پریس کانفرنس کے دوران بلوچستان کے مسئلے کی نشاندہی کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دہشت گروں کا ایک قبیلہ ہے جس میں اسٹیٹس کو ہے اور اسٹیٹس کو یہ ہے کہ غریب کا بچہ پڑھے نہیں اور ہمیشہ ان کا غلام رہے۔ کیا حقوق کی بات کرنے والے اپنے فرائض سے بھی آگاہ ہیں؟

لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ یہ کاروبار کے نام پر منشیات اور ڈیزل اسمگلنگ کرتے ہیں، سردار چاہتے ہیں 1000 ارب کے بجٹ میں حصہ ملے لیکن نہیں دیں گے، سردار کہتے ہیں ہمیں حصہ نہیں دو گے تو دہشت گردی کروائیں گے۔

مزید پڑھیں

Express News

دہشت گردوں سے بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں، انہیں ہتھیار ڈالنے ہوں گے، ڈی جی آئی ایس پی آر

ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ انہیں عادت ہے لیویز میری ذاتی فورس ہے، میں اس کا سردار ہوں، انہیں مسئلہ ہے کہ ہمارے پیروں کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا جا رہا جبکہ بلوچستان کے عوام ہی اصل میں صوبے کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، یہ اپنے غیر قانونی دھندوں کے لیے پرمٹس مانگتے ہیں۔

لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ کیا ہم ہارڈ اسٹیٹ ہے یا نہیں؟ ہارڈ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جس میں تمام معاملات آئین اور قانون کے مطابق ہوں، ہارڈ اسٹیٹ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ملٹری ریاست کو چلا رہی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 5 بالکل واضح کہتا ہے وفاداری صرف ریاست سے ہوگی۔

ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان میں آئین و قانون سب کے لیے یکساں ہے، آئین و قانون کے مطابق سب معاملات کو دیکھنا ہوگا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

لیاری میں فائرنگ سے گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کا بھائی شدید زخمی، 2 راہ گیروں کو بھی گولیاں لگیں

Express News

کراچی میں ڈاکو نے مزاحمت پر پولیس اہلکار کو زخمی کردیا

Express News

کوئٹہ، کوئلے کی کان میں دھماکا، 14 کان کن جاں بحق

Express News

عمران خان حکومت سے مذاکرات کی بھیک نہیں مانگتے، علیمہ خان

Express News

’ڈرنے والے نہیں‘ : ہنگو حملے میں شہید ڈی ایس پی کی شہید اہلکار کے لواحقین سے آخری گفتگو

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں مزید اضافہ، نوٹی فکیشن جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو