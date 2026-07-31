’بی جے پی جوائن کرو، ورنہ...‘ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی کو خطرناک دھمکیاں

ابھیجیت دیپکے نے دعویٰ کیا کہ انھیں اور والدین کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جارہی ہیں

ویب ڈیسک July 31, 2026
facebook whatsup

بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں بی جے پی میں شمولیت اختیار نہ کرنے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ 

ابھیجیت دیپکے کا کہنا ہے کہ فون کالز اور احتجاج کے دوران انہیں بارہا خبردار کیا گیا کہ اگر انہوں نے اپنا مؤقف تبدیل نہ کیا تو انہیں گولی مار دی جائے گی۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق اورنگ آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ابھیجیت دیپکے نے کہا کہ جنتر منتر پر احتجاج کے دوران بھی انہیں مسلسل دباؤ کا سامنا رہا۔ ان کے بقول بعض افراد نے انہیں احتجاج ختم کرنے اور بی جے پی میں شامل ہونے کا مشورہ دیتے ہوئے دھمکی دی کہ انکار کی صورت میں انہیں جان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔

ابھیجیت دیپکے نے طنزیہ انداز میں کہا کہ یہی بی جے پی اور آر ایس ایس کی ’محبت کی زبان‘ ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ ساتھ آ جاؤ، ورنہ تمہارے یا تمہارے اہلِ خانہ کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں اور ان کے خاندان کو مختلف نوعیت کی دھمکیاں دی جاتی رہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انہوں نے مزید کہا کہ انہیں متعدد مرتبہ بی جے پی میں شمولیت کی پیشکش کی گئی، تاہم انہوں نے ہر بار انکار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کا ارادہ بی جے پی میں جانے کا ہوتا تو وہ بہت پہلے یہ فیصلہ کر چکے ہوتے۔

ملکی سیاست میں مستقبل کے کردار سے متعلق سوال پر ابھیجیت دیپکے نے کہا کہ ملک میں ایک شخصیت کو اس حد تک طاقتور بنا دیا گیا ہے کہ اسے آئین سے بھی بالاتر سمجھا جانے لگا ہے، جبکہ بھارت کو موجودہ صورتحال سے نکالنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری عوام کا متحد ہونا ہے۔

کاکروچ جنتا پارٹی پر بیرونی فنڈنگ کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر واقعی ان کی جماعت غیر ملکی طاقتوں کے اشاروں پر کام کر رہی ہے تو یہ وزیر داخلہ امیت شاہ کی ناکامی ہے، لہٰذا انہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔

ابھیجیت دیپکے نے جنتر منتر میں احتجاج کے دوران ہونے والے پتھراؤ اور طلبا پر پولیس کے لاٹھی چارج کا ذمے دار بھی امیت شاہ کو قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام کارروائیاں پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت کی گئیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

روس؛ ارب پتی تاجر، ڈرون بنانے والے ادارے کے عہدیدار سمیت کئی افسران فراڈ کیس میں گرفتار

Express News

چین میں لینڈ سلائیڈنگ سے ہلاکتوں کی تعداد 51 ہوگئی، 10 افراد تاحال لاپتا

Express News

امریکا نے ایرانی ایئرلائن کے معاون نیٹ ورک پر پابندی عائد کردی

Express News

امریکی فوج نے ایران کے حملے میں اردن میں ایف-35 جنگی طیارے تباہ ہونے کی تردید کردی

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں کم ہوگئیں

Express News

بھارت غزہ میں نسل کشی میں اسرائیل کا شراکت دار، ایمنسٹی اعداد وشمار سامنے لے آئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو