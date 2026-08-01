کالعدم ایکشن کمیٹی کے کور ممبر کی مظفرآباد ڈویژن کے عوام سے الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل

میرپور ڈویژن کی طرح مظفرآباد کے عوام  بھی اپنے نمائندوں کو ووٹ دے کر منتخب کریں، راجہ سعید امجد

ویب ڈیسک August 01, 2026
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کالعدم ایکشن کمیٹی کے کور ممبر راجہ سعید امجد نے مظفرآباد ڈویژن کے عوام سے الیکشن مہم میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل کردی۔

راجہ سعید امجد نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ مظفرآباد ڈویژن کے عوام سے مخاطب ہوں کہ وہ 2 اگست کو پولنگ میں بھرپور حصہ لے کرجمہوری عمل کاحصہ بنیں۔

راجہ سعید امجد نے کہا کہ میرپور ڈویژن کی طرح مظفرآباد ڈویژن کے عوام  بھی اپنے نمائندوں کو ووٹ دے کر منتخب کریں۔ 

واضح رہے کہ آزاد جموں و کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے میں عوام کی بھرپور شرکت اس بات کی عکاس ہے کہ  باشعور کشمیری جمہوری عمل پر یقین رکھتے ہیں۔

آزاد جموں و کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مظفرآباد ڈویژن میں  کل 2 اگست کو پولنگ ہوگی، مظفرآباد ڈویژن کے عام انتخابی حلقوں کے ساتھ مہاجرین کی 12 نشستوں پر بھی کل ووٹ ڈالے جائیں گے۔

 
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