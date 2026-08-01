احتجاج میں میری تذلیل کرنے والے طالب علموں کو معاف کرتا ہوں، مودی

بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وہ ان طلباء کو معاف کرتے ہیں جنہوں نے گزشتہ ماہ مظاہروں کے دوران ان کیخلاف توہین آمیز زبان استعمال کی.
میڈیا رپورٹس کے مطابق مودی نے احتجاج میں شامل طالب علموں کو گمراہ شدہ بچے قرار دیا اور کہا کو انہیں قانونی کارروائی اور سزا کے بجائے صحیح راستہ دکھایا جانا چاہیے۔
واضح رہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج مئی میں ایک اہم امتحانی پرچے کے لیک ہونے اور پھر کالعدم ہونے کے بعد شروع ہوا جس سے 20 لاکھ سے زائد طلبہ کو اگلے مہینے دوبارہ امتحان دینے پر مجبور کیا گیا۔
ابتدائی طور پر کاکروچ جنتا پارٹی سوشل میڈیا مہم تھی جس میں وائرل میمز کے ذریعے تعلیمی اصلاحات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ لیکن اس نے دارالحکومت نئی دہلی میں دسیوں ہزار حامیوں کو متحرک کرتے ہوئے ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کر لی اور بھارت بھر کے شہروں میں اسی طرح کے مظاہروں کو متحرک کیا.
سوشل۔