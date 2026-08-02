پی ٹی آئی رہنما کے قتل میں بڑی پیشرفت، قتل کے ماسٹر مائنڈ کا نام اور وجہ سامنے آگئی

عبداللہ طاہر کو قتل کرنے والے شوٹرز کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں، جلد شوٹرز کو گرفتار کر لیا جائے گا

ویب ڈیسک August 02, 2026
facebook whatsup

پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر عبداللہ طاہر کے قتل میں اہم اور بڑی پیش رفت سامنے اگئی جب کہ پی ٹی ائی کے رہنما کو قتل کروانے والے شخص کا نام سامنے آ گیا۔

ذرائع نے کہا کہ عبداللہ طاہر کو نارووال کے رہائشی زمان کوگئ بٹ نے قتل کروایا، کوگی بٹ نے شوٹرز کے ذریعے عبداللہ طاہر کو قتل کروایا، ریت کے ٹھیکے پر کوگی بٹ کا عبداللہ طاہر کیساتھ جھگڑا ہوا تھا۔

پولیس ذرائع نے کہا کہ کوگی بٹ نے عبداللہ طاہر کو نارووال میں ریت کا ٹھیکہ لینے سے منع کیا، عبداللہ طاہر نے اسکے باوجود نارووال میں ریت کا ٹھیکہ لیا، کوگی بٹ نے عبداللہ طاہر کو اسی رنجش میں شوٹرز سے قتل کروا دیا، کوگی بٹ امریکا میں مقیم ہے

۔پولیس حکام نے کہا کہ کوگی بٹ کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کروایا جا رہے ہیں، جیسے ہی ریڈ وارنٹ ملیں گے کوگی بٹ کو بیرون ملک سے گرفتار کر لیا جائے گا، کوگی بٹ 20 کے قریب افراد کو قتل کر چکا ہے۔

پولیس حکام نے کہا کہ کوگی بٹ انتہائی کریمنل شخص ہے، اس نے اپنے سگے بھائی کو بھی قتل کیا تھا، عبداللہ طاہر کو قتل کرنے والے شوٹرز کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں، جلد شوٹرز کو گرفتار کر لیا جائے گا۔

دوسری جانب ٹارگٹ کلنگ کی سپاری لینے والے مرکزی شوٹر کی شناخت ہو گئی، پولیس ذرائع کے مطابق مرکزی ٹارگٹ کلر کی شناخت ارسلان کے نام سے ہوئی ہے۔

پولیس ذرائع کے مطابق ارسلان نے سہولت کار کی مدد سے گوجرانوالہ سے گاڑی کرائے پر حاصل کی اور دو شوٹرز کو گاڑی میں لے کر لاہور آیا۔ سہولت کار موٹر سائیکل لے کر لاہور آیا، جہاں شوٹرز کو گلبرگ میں موٹر سائیکل فراہم کی گئی۔

پولیس ذرائع کے مطابق واردات کے بعد مرکزی شوٹر ارسلان شوٹرز کو لے کر گاڑی میں فرار ہو گیا۔ چھ سہولت کاروں، گاڑی اور موٹر سائیکل کو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔

پولیس ذرائع کے مطابق مرکزی شوٹرز کو سپاری کس نے دی، یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ مقتول طاہر عبداللہ کا مختلف افراد سے کاروباری لین دین چل رہا تھا، شک کی بنیاد پر متعدد افراد سے تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

محسن نقوی سسٹم کی تبدیلی کا آغاز نیشنل ایکشن پلان اور اپنی وزارت سے کریں، خواجہ آصف

Express News

پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا تاریخی اقدام، بحری سلامتی کے جدید نظام کا آغاز ہوگیا

Express News

ہنگو چیک پوسٹ حملے کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آگئی، اہم انکشافات

Express News

خیبرپختونخوا؛ دہشتگردی کے خلاف جنگ، 25 سال میں 2396 پولیس اہلکار شہید، 2025 میں 235 شہادتیں ہوئیں

Express News

مصالحتی کمیشن کے قیام کی پیشکش پر کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مثبت جواب دیا ہے، بلاول بھٹو

Express News

اسلام آباد آنے والی پی آئی اے کی پرواز میں ہنگامہ آرائی، 7 مسافر دبئی میں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو