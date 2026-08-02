انڈونیشیا میں فیری میں آگ لگ گئی، 5 افراد ہلاک، 41 لاپتہ

تلاش اور بچاؤ کیلئے آپریشن ابھی بھی جاری ہے

ویب ڈیسک August 02, 2026
facebook whatsup

انڈونیشیا کے مادورا جزیرے پر ایک فیری میں آگ لگنے سے کم از کم پانچ افراد ہلاک اور 41 لاپتہ ہوگئے ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق اتوار کی سہ پہر ایجنسی کے اعداد و شمار کے مطابق، مطیارا سینٹوسا 2 نامی فیری میں 271 مسافر اور عملے کے ارکان سوار تھے۔

تاہم اسی دوران نامعلوم وجوہات کی بنا پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ 225 کو افراد کو بچا لیا گیا تاہم 5 افراد ہلاک اور 41 لاپتہ ہیں۔

ریسکیو حکام نے کہا ہے کہ تلاش اور بچاؤ کیلئے آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔

یہ فیری مشرقی جاوا صوبے کے سورابایا سے جنوبی سولاویسی کے شہر مکاسر جا رہی تھی۔
یہ واضح نہیں ہے کہ فیری میں آگ کیسے لگی۔ یہ واقعہ اتوار کی صبح پیش آیا۔

مادورا جزیرہ جاوا کے شمال مشرقی ساحل پر واقع ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران توانائی کی تنصیبات پر حملوں کی صورت میں کس کس ملک کو نشانہ بناسکتا ہے؟ نام سامنے آگئے

Express News

ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر کی انفرااسٹرکچر پر حملوں کے خلاف سخت جواب کی دھمکی

Express News

اگر مزید جہازنہیں بھیجاگیا تو اسرائیل کے بجائے امریکی دفاع کے انتخاب پر مجبور ہوں گے، امریکی جنرل

Express News

امریکا نے مشرق وسطیٰ میں اپنے شہریوں کو محتاط اور انخلا کیلئے تیار رہنے کا انتباہ جاری کردیا

Express News

حوثیوں نے 8 سعودی جہازوں کو واپس جانے پر مجبور کردیا، بحیرہ احمر میں کشیدگی

Express News

عمان کے ساحل کے قریب آئل ٹینکر کے نزدیک دھماکا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو