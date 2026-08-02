انڈونیشیا میں فیری میں آگ لگ گئی، 5 افراد ہلاک، 41 لاپتہ

انڈونیشیا کے مادورا جزیرے پر ایک فیری میں آگ لگنے سے کم از کم پانچ افراد ہلاک اور 41 لاپتہ ہوگئے ہیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق اتوار کی سہ پہر ایجنسی کے اعداد و شمار کے مطابق، مطیارا سینٹوسا 2 نامی فیری میں 271 مسافر اور عملے کے ارکان سوار تھے۔
تاہم اسی دوران نامعلوم وجوہات کی بنا پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ 225 کو افراد کو بچا لیا گیا تاہم 5 افراد ہلاک اور 41 لاپتہ ہیں۔
ریسکیو حکام نے کہا ہے کہ تلاش اور بچاؤ کیلئے آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔
یہ فیری مشرقی جاوا صوبے کے سورابایا سے جنوبی سولاویسی کے شہر مکاسر جا رہی تھی۔
یہ واضح نہیں ہے کہ فیری میں آگ کیسے لگی۔ یہ واقعہ اتوار کی صبح پیش آیا۔
مادورا جزیرہ جاوا کے شمال مشرقی ساحل پر واقع ہے۔