ڈارک سرکلز سے پریشان ہیں؟ یہ گھریلو طریقے اپنائیں اور ان سے نجات پائیں

کم نیند اور تھکن سمیت مختلف وجوہات کے باعث آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نمایاں ہو سکتے ہیں۔
آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے چہرے کی مجموعی خوبصورتی کو متاثر کر سکتے ہیں، تاہم ان کی وجوہات صرف تھکن یا کم نیند تک محدود نہیں ہوتیں۔ طرزِ زندگی میں بعض تبدیلیاں اور چند سادہ گھریلو طریقے ان کی ظاہری شدت کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
اکثر رات دیر تک جاگنے، مناسب نیند نہ لینے اور مسلسل تھکن کے باعث آنکھوں کے گرد سیاہ پن زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماہرین عام طور پر روزانہ مناسب اور بھرپور نیند لینے کو اہم قرار دیتے ہیں۔
اگر مناسب نیند کے باوجود آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے برقرار رہیں تو چند سادہ طریقے آزمائے جا سکتے ہیں۔
کھیرے کے قتلے:
کھیرے کو گول قتلے کاٹ کر کچھ دیر آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کے گرد ٹھنڈک محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ طریقہ خاص طور پر تھکی ہوئی آنکھوں کو وقتی سکون دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
اسی طرح آلو کے ٹکڑے بھی بعض افراد آنکھوں کے گرد سیاہ پن کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تاہم اس کے مستقل اثرات کے حوالے سے مضبوط سائنسی شواہد محدود ہیں۔
پھلوں کا استعمال:
متوازن غذا بھی جلد کی مجموعی صحت کے لیے اہم سمجھی جاتی ہے۔ کیلے، پپیتے اور امرود جیسے پھل غذا کا حصہ بنائے جا سکتے ہیں، تاہم صرف ان پھلوں کے استعمال سے سیاہ حلقے ختم ہونے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔
لیموں اور تیل کا استعمال:
کچھ گھریلو نسخوں میں چنبیلی کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر آنکھوں کے گرد لگانے کا مشورہ دیا جاتا ہے، تاہم آنکھوں کے انتہائی قریب لیموں یا دیگر تیز اجزا استعمال کرتے وقت احتیاط ضروری ہے، کیونکہ یہ حساس جلد میں جلن پیدا کر سکتے ہیں۔
سیاہ حلقوں کی وجوہات ہر فرد میں مختلف ہو سکتی ہیں، جن میں جینیاتی عوامل، عمر، الرجی، جلد کی رنگت اور نیند کی کمی شامل ہیں۔ اگر سیاہ حلقے مسلسل برقرار رہیں یا ان کے ساتھ سوجن اور دیگر علامات بھی موجود ہوں تو ماہرِ جلد سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔