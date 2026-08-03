مارول اور سونی کی نئی سپر ہیرو فلم ’اسپائیڈر مین: برانڈ نیو ڈے‘نہ صرف شائقین کی توقعات پر پورا اترتی دکھائی دے رہی ہے بلکہ عالمی باکس آفس پر بھی غیرمعمولی کامیابی حاصل کر رہی ہے۔
ٹام ہالینڈ ایک بار پھر پیٹر پارکر کے روپ میں اپنی دلکش اداکاری، جذباتی منظرناموں اور بھرپور ایکشن کے ساتھ اس کردار کو نئی جان بخشتے نظر آتے ہیں۔
فلم کی ہدایت کاری ڈیسٹن ڈینیئل کریٹن نے کی ہے، جبکہ ٹام ہالینڈ کے ساتھ زینڈایا، سیڈی سنک، جیکب بیٹلون اور جان فیورو بھی اہم کرداروں میں جلوہ گر ہیں۔ کہانی میں ایکشن، جذبات، مزاح اور سپر ہیرو دنیا کی روایتی کشمکش کو متوازن انداز میں پیش کیا گیا ہے، جس کی بدولت فلم شائقین کو ابتدا سے اختتام تک اپنی گرفت میں رکھتی ہے۔
ریلیز کے ابتدائی دنوں ہی میں فلم نے عالمی باکس آفس پر دھوم مچا دی۔ باکس آفس موجو کے مطابق فلم نے افتتاحی ہفتے کے اختتام تک دنیا بھر میں تقریباً 927 ملین ڈالر کا کاروبار کرلیا، جن میں 355 ملین ڈالر شمالی امریکا جبکہ 572 ملین ڈالر دیگر بین الاقوامی مارکیٹس سے حاصل ہوئے۔
اس شاندار آغاز کے بعد فلم تیزی سے ایک ارب ڈالر کے ہندسے کی جانب بڑھ رہی ہے اور یہ عالمی تاریخ کی دوسری بڑی اوپننگ قرار دی جا رہی ہے، جبکہ پہلے نمبر پر اب بھی ’ایوینجرز: اینڈ گیم‘ موجود ہے۔
بھارت میں بھی فلم نے ریکارڈ توڑ کامیابی حاصل کی ہے۔ تجارتی ویب سائٹ Sacnilk کے اعداد و شمار کے مطابق صرف چار دن میں فلم نے 256.20 کروڑ بھارتی روپے نیٹ اور 306.37 کروڑ روپے گراس کا بزنس کر لیا۔ اتوار کو فلم نے بھارت میں 18 ہزار سے زائد شوز کے ذریعے 76 کروڑ روپے نیٹ کمائے، جبکہ انگریزی ورژن کے ساتھ ہندی ڈب بھی ملٹی پلیکسز میں بھرپور پذیرائی حاصل کررہا ہے۔
تجارتی ماہر ترن آدرش نے فلم کی کامیابی کو ’باکس آفس پر سونامی‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہفتہ وار کمائی نے افتتاحی دن کے ریکارڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جو کسی بھی ہالی ووڈ فلم کے لیے غیرمعمولی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ فلم اپنی ریلیز کے پانچویں روز ہی ’ایوینجرز: اینڈ گیم‘ کے پہلے ہفتے کی بھارتی کمائی کا ریکارڈ بھی عبور کرلے گی۔
فلم کے سب سے مضبوط پہلوؤں میں ٹام ہالینڈ کی پرفارمنس نمایاں ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا کہ وہ جدید دور کے مقبول ترین اسپائیڈر مین کیوں سمجھے جاتے ہیں۔ فلم میں ان کی اداکاری ایک طرف جذباتی گہرائی رکھتی ہے تو دوسری جانب ایکشن سیکوئنس بھی انتہائی متاثرکن انداز میں فلمائے گئے ہیں۔
ادھر ٹام ہالینڈ نے حالیہ انٹرویو میں اس بات کا اشارہ بھی دیا ہے کہ ’برانڈ نیو ڈے‘ ممکنہ طور پر اسپائیڈر مین کے طور پر ان کی آخری فلم ثابت ہو سکتی ہے۔ Happy Sad Confused پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ’اسپائیڈر مین: نو وے ہوم‘ کے بعد سے ہی اس کردار کے مستقبل اور اسے نئے اداکار کے حوالے کرنے کے منصوبے پر کام جاری ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ منتقلی شائقین کے لیے یادگار ثابت ہو۔
مجموعی طور پر ’اسپائیڈر مین: برانڈ نیو ڈے‘ ایک ایسی سپر ہیرو فلم ہے جو صرف شاندار بصری مناظر اور ایکشن تک محدود نہیں بلکہ جذباتی کہانی، مضبوط کرداروں اور بہترین رفتار کے باعث بھی متاثر کرتی ہے۔ اگر یہی رفتار برقرار رہی تو نہ صرف یہ فلم ایک ارب ڈالر کا سنگِ میل عبور کر لے گی بلکہ 2026 کی کامیاب ترین ہالی ووڈ فلموں میں بھی اپنا نمایاں مقام بنا سکتی ہے۔