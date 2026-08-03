بھارتی فلم انڈسٹری کے لیجنڈ اداکار اوم پوری کے انتقال کے کئی برس بعد ان کی پہلی اہلیہ سیما کپور نے اپنی ازدواجی زندگی سے متعلق ایسے انکشافات کیے ہیں جنہوں نے ایک بار پھر مرحوم اداکار کی نجی زندگی کو خبروں کا موضوع بنا دیا ہے۔
ایک حالیہ انٹرویو میں سیما کپور نے دعویٰ کیا کہ شادی سے صرف ایک دن قبل اوم پوری نے انہیں علیحدگی میں لے جا کر بتایا تھا کہ ان کے گھر میں کام کرنے والی خاتون کے ساتھ ان کے تعلقات رہے ہیں۔ سیما کے مطابق اس انکشاف نے انہیں شدید صدمہ پہنچایا، تاہم شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، اس لیے وہ آخری لمحے پر یہ رشتہ توڑنے کی ہمت نہ کر سکیں اور نکاح کر لیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ شادی کے بعد دونوں کے تعلقات بتدریج کشیدہ ہوتے گئے۔ ان کا الزام ہے کہ بعد ازاں اوم پوری کی قربت نندیتا پوری سے بڑھنے لگی، جس نے ان کی ازدواجی زندگی کو مزید متاثر کیا۔ سیما کے مطابق اسی دوران ان کی ازدواجی زندگی ختم ہو گئی، جبکہ وہ حاملہ بھی تھیں۔
سیما کپور نے انٹرویو میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ علیحدگی کے دوران ذہنی دباؤ اور جذباتی صدمے کے باعث وہ اپنے ہونے والے بچے سے محروم ہو گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مشکل وقت میں انہیں اوم پوری کی جانب سے وہ جذباتی سہارا نہیں ملا جس کی انہیں ضرورت تھی، اور یہی بات آج بھی انہیں تکلیف پہنچاتی ہے۔
یاد رہے کہ اوم پوری اور سیما کپور نے 1990 میں شادی کی تھی، تاہم چند برس بعد دونوں کی راہیں جدا ہو گئیں۔ اس کے بعد اوم پوری نے 1993 میں نندیتا پوری سے دوسری شادی کی۔ نندیتا سے ان کا ایک بیٹا ایشان پوری بھی ہے، جبکہ دونوں کے تعلقات بھی بعد میں مختلف اوقات میں تنازعات کا شکار رہے۔
واضح رہے کہ اوم پوری بھارتی اور بین الاقوامی سینما کے ممتاز اداکاروں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے آردھ ستیہ، جانے بھی دو یارو، ماچس، چاچی 420 اور ایسٹ اِز ایسٹ سمیت متعدد یادگار فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ان کا انتقال 6 جنوری 2017 کو 66 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے کے باعث ہوا تھا۔
سیما کپور کے حالیہ دعوؤں کے بعد ایک مرتبہ پھر اوم پوری کی ذاتی زندگی پر بحث چھڑ گئی ہے، تاہم ان الزامات پر مرحوم اداکار یا نندیتا پوری کی جانب سے کسی نئے ردِعمل کا امکان موجود نہیں۔