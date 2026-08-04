’مسلمان ہونے پر فخر ہے، روزانہ پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہوں‘، راکھی ساونت کا دعویٰ

انہوں نے مئی 2022 میں سابق شوہر عادل خان درانی سے نکاح کے وقت اسلام قبول کیا

ویب ڈیسک August 04, 2026
facebook whatsup

بھارتی اداکارہ اور ریئلٹی ٹی وی اسٹار راکھی ساونت نے اپنے مذہبی عقائد پر سوال اٹھانے والوں کو سخت جواب دے دیا۔

راکھی ساونت نے بی بی سی کو دیے گئے حالیہ انٹرویو میں اپنی مذہبی اور روحانی زندگی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ پانچ وقت کی نماز ادا کرتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں اور اب تک 8 مرتبہ عمرہ کر چکی ہیں۔

اداکارہ کے مطابق انہوں نے مئی 2022 میں سابق شوہر عادل خان درانی سے نکاح کے وقت اسلام قبول کیا تھا، جبکہ جنوری 2023 میں انہوں نے اپنے مذہب تبدیل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اپنا نام فاطمہ رکھنے کی بھی بات کی تھی۔

راکھی نے بتایا کہ اگرچہ ان کی عادل خان درانی کے ساتھ شادی صرف 6 ماہ تک قائم رہی، تاہم ان کا ایمان برقرار ہے۔ وہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشا کی نماز کے علاوہ تہجد بھی ادا کرتی ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی ہیں۔

اداکارہ نے ان لوگوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جو ان کے بولی ووڈ سے وابستہ ہونے اور مختصر لباس پہننے کی وجہ سے انہیں مسلمان تسلیم نہیں کرتے۔

راکھی نے ناقدین کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ’’ایمان انسان اور خدا کے درمیان ذاتی تعلق ہے، میرا پیشہ اس تعلق کا تعین نہیں کرتا، میں بولی وڈ میں روزگار اور اپنے قرضے ادا کرنے کے لیے کام کرتی ہوں، تاہم کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں۔‘‘

راکھی کے ان بیانات کے بعد سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے ملے جلے ردعمل کا اظہار کیا گیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

برطانیہ: معروف کامیڈین مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے

Express News

’’مشکل وقت میں سب سے پہلے پاکستانی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں‘‘، راکھی ساونت کا جذباتی اظہار

Express News

میر رضا قتل کیس: شجاع اسد نے احتجاجی مظاہرین کے ساتھ مل کر اہم مطالبہ کردیا

Express News

فلسطین کے لیے ماہرہ خان کی بڑی کاوش، برطانیہ میں لاکھوں پاؤنڈز کا عطیہ جمع کرلیا

Express News

اوم پوری کی اہلیہ نے شوہر کے ملازمہ سے تعلقات کا انکشاف کردیا

Express News

’اسپائیڈر مین: برانڈ نیو ڈے‘، ٹام ہالینڈ کی شاندار واپسی، باکس آفس پر سپر ہیرو کا راج برقرار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو