ججز تقرر سمری کی صدر کی جانب سے منظوری نا دینے کا تنازع شدت اختیار کر گیا

صدر مملکت کی جانب سے ججز تعیناتی سمری کی منظوری نا دینے کے خلاف اسلام ہائیکورٹ میں درخواست دائر کردی گئی۔

ویب ڈیسک August 05, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل

ججز تقرری سمری کی صدر کی جانب سے منظوری نا دینے کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔

صدر مملکت کی جانب سے ججز تعیناتی سمری کی منظوری نا دینے کے خلاف اسلام ہائیکورٹ میں درخواست دائر کردی گئی جسے سماعت کے لیے مقرر کردیا گیا۔

جسٹس ارباب محمد طاہر کل وکیل کی درخواست پر سماعت کریں گے، رجسٹرار آفس نے پٹیشن کو نمبر بھی الاٹ کر دیا۔

درخواست میں استدعا کی گئی کہ صدر کو ان کے سیکرٹری کے ذریعے ججز تعیناتی سمری منظوری کی ہداہت کی جائے، 20 اور 21 جولائی کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے مختلف ہائی کورٹس میں ججز تعیناتی کی سفارش کی، جوڈیشل کمیشن نے 19 ججز کی تعیناتی کی سفارش کی تھی۔

ایڈوکیٹ لقمان ظفر نے ذاہد آصف چوہدری ایڈوکیٹ کے ذریعے درخواست دائر کی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی؛ میر رضا قتل کیس، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 14 سنگین خامیوں کی نشان دہی

Express News

راولپنڈی: شہری کو اغوا کرکے رقم لینے والا پولیس اہلکار دو ساتھیوں سمیت گرفتار

Express News

اسلام آباد میں کمرشل پلاٹس کی نیلامی جاری، ایگرو فارم 1212 ملین میں فروخت

Express News

خطے میں کشیدگی روکنے کیلئے مذاکرات، سفارتکاری ناگزیر ہے، آر-4 گروپ وزرائے خارجہ

Express News

پاکستان اور آسٹریلیا کا تعلیم، ٹیکنالوجی، سیکیورٹی سمیت دیگر امور پر دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق

Express News

وزیراعظم سے ایرانی وزیر صنعت کی ملاقات؛ سرحدی تجارت بڑھانے، لاجسٹکس اور کسٹمز طریقہ کار میں ہم آہنگی پر اتفاق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو