پاک فوج کا بھارتی فوج سے متنفر سپاہی کو واپس بھیجنے کا فیصلہ

راولپنڈی: پاک فوج نے افسران سے روٹھ کر لائن آف کنٹرول عبور کر کے پاکستان میں داخل ہونے والے بھارتی سپاہی کو جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارت کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ڈی جی آئی ایس پی میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لائن آف کنٹرول عبور کر کے پاکستان میں داخل ہونے والے بھارتی فوجی چندو بابو لال چوہان کو جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارت کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ بھارتی سپاہی کو وطن واپس بھیجنے کے لئے قائل کیا گیا اور اسے واہگہ بارڈر پر بھارتی حکام کے حوالے کیا جائے گا۔

Pak Army returning Indian sldr #Chandu Babulal Chohan to India as goodwill. He deserted to Pak on 29 Sep 16 on grievances against his comds. pic.twitter.com/YtOkh7WZE0

