افغانستان میں دہشتگردوں کے خلاف کارروائی نہ ہونا ہماری تحمل کی پالیسی کا امتحان ہے، آرمی چیف

راولپنڈی: آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغانستان میں امریکی جنرل جان نکولسن سے کہا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ ہونا ہماری تحمل کی پالیسی کا امتحان ہے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغانستان میں امریکی جنرل جان نکولسن کو ٹیلی فون کیا اورافغانستان سے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افغان حکام کو دی گئی دہشت گردوں کی فہرست سے متعلق بھی آگاہ کیا جب کہ امریکی کمانڈر نے حالیہ دہشت گرد واقعات میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کی۔

پاک فوج کے سربراہ کا امریکی جنرل سے گفتگو میں کہنا تھا کہ پاکستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں کی ذمے داری قبول کرنے والی تنظیموں کی قیادت افغانستان میں ہے جو وہاں طویل عرصے سے پناہ لیے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ ہونا سرحد پار ہماری تحمل کی پالیسی کا امتحان ہے۔

جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکی جنرل سے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین کا استعمال روکا جائے اور امریکی کمانڈر دہشت گردوں کو تعاون، مالی معاونت کے خاتمے میں کردارادا کریں۔

#COAS telephoned US Gen John Nicholson, Comd RSM Afg. "RSM to play its role to stop use of Afghan soil for terrorist attacks in Pak" #COAS. pic.twitter.com/7hP0HYJqZ3

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) February 17, 2017