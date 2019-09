پاکستان کا منموہن سنگھ کو کرتارپور کی افتتاحی تقریب میں مدعو کرنے کا فیصلہ

#BigBreaking ; Pakistan invited Dr Manmohan Singh the former Prime Minister Of India on the inauguration function of #kartarpurcorridor , likely to be on Nov 9 this year ; Pak Foriegn minister @SMQureshiPTI pic.twitter.com/2FoQoseJzf

— Ravinder Singh Robin ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ راویندرسنگھ روبن (@rsrobin1) September 30, 2019