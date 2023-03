اداکارہ ماورا حسین کپتان بابراعظم کی حمایت میں سامنے آگئیں

کراچی: پاکستان شوبز کی خوبرو اداکارہ ماورا حسین پشاور زلمی کے کپتان بابراعظم کی حمایت میں میدان میں اُتر آئیں۔

ماورا نے میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے انہیں بابراعظم کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرنے اور انہیں ٹرول کرنے پر بابر کے عہدے کا احترام کرنے کی تاکید کر دی۔

ماورا نے کرکٹ پاکستان کی ایک ٹوئٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ’زیادہ تر میڈیا کی طرح ایک صحافی پھر سے بابراعظم کے خلاف نامناسب رویہ اختیار کر رہا ہے ٹیم کو اکیلا چھوڑ دیں وہ آپ کے خیال سے زیادہ متحد ہیں اور اس کرکٹر (بابراعظم ) کا احترام کرنا سیکھیں جس کے سامنے دنیا جھک رہی ہے! ماشاءاللہ۔‘

Just like most of the media.. a journalist yet again being inappropriate…

leave the team alone.. they’re more United than you think.. & learn to respect the cricketer the world is bowing down to! MashaAllah! #Legend #paksitancricketteam https://t.co/D6lx2H7KO0

— MAWRA HUSSAIN (@MawraHocane) March 16, 2023