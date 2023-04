نجم سیٹھی نے بابراعظم کو کپتان بنائے جانے کی یقین دہانی کرائی

لاہور: چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی نے بابراعظم کو یقین دہانی کرائی تھی کہ نیوزی لینڈ کے خلاف محدود اوورز کی سیریز کے لیے وہی کپتان ہوں گے۔

اس بات کا انکشاف نجم سیٹحی نے اپنی ٹویٹ میں کیا۔

اپنی ٹویٹ میں چیئرمین پی سی بی نے لکھا کہ آج بابراعظم مجھ سے ملنے آئے تھے۔ میں نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی میں وہی قومی ٹیم کی کپتانی کریں گے۔

نجم سیٹھی نے مزید لکھا کہ پھر پی سی بی نے کھلاڑیوں کا اعلان کردیا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اب افواہیں پھیلانے والوں کا کھیل ختم ہوگیا ہے۔

Babar Azam came to see me today. I told him he will lead the ODI and T20I national team against New Zealand. And then @TheRealPCB announced the squads. So all those who were spreading fake fears are out of jobs today.

