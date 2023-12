’’حارث رؤف بغیر ہیلمٹ، گلووز اور پیڈز پہننے گراؤنڈ میں بیٹنگ کیلئے آگئے‘‘

آسٹریلیا میں جاری بگ بیش لیگ کے دوران میلبرن اسٹارز کے فاسٹ بولر حارث رؤف بغیر ہیلمٹ اور پیڈز پہننے گراؤنڈ میں بیٹنگ کیلئے پہنچ گئے۔

بگ بیش لیگ کے 13ویں ایڈیشن میں دلچسپ واقعہ اسوقت پیش آیا جب سڈنی تھنڈرز کے خلاف میلبرن اسٹارز نے 6 کھلاڑیوں کے نقصان پر 172 رنز بنا لیے تھے تاہم ایک اوورز میں اسٹارز کی یکے بعد دیگرے تین وکٹیں گرنے کے باعث گیارہویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے آنے والے حارث رؤف کو بالکل بھی تیار ہونے کا موقع نہ ملا اور وہ ٹائم آؤٹ سے بچنے کیلئے بغیر پیڈ پہنے، گلووز اور ہیلمٹ ہاتھ میں لیے وکٹ پر پہنچ گئے۔

فاسٹ بولر جب بیٹنگ کیلئے آئے تو خوش قسمتی سے نان اسٹرائیکر اینڈ پر پہنچے اور یہ اننگز کی آخری گیند تھی جس کی وجہ سے انہیں گیند کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔

حارث رؤف کی بغیر پیڈ پہنے بیٹنگ کے لیے گراؤنڈ میں آنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ وائرل ہورہی ہے۔

دوسری جانب بگ بیش لیگ کے آفیشل سوشل میڈیا پیچ کی جانب سے بھی یہ دلچسپ ویڈیو شیئر کی گئی ہے جبکہ میلبرن اسٹارز کی جانب سے حارث رؤف کی بغیر پیڈ کے گراؤنڈ میں کھڑے ہونے کی تصویر شیئر کی گئی ہے۔

واضح رہے کہ آئی سی سی ورلڈکپ کے دوران پہلی بار بنگلادیش نے سری لنکن بیٹر انجیلو میتھوز کیخلاف ٹائم آؤٹ کی اپیل کی تھی جس انہیں امپائرز نے آؤٹ قرار دیا تھا، وہ کسی بھی فارمیٹ میں اسکا شکار ہونے والے پہلے کرکٹر تھے۔

No gloves, pads or helmet on

Haris Rauf was caught by surprise at the end of the Stars innings!@KFCAustralia #BucketMoment #BBL13 pic.twitter.com/ZR9DeP8YhW

— KFC Big Bash League (@BBL) December 23, 2023