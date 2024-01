سڈنی ٹیسٹ؛ رضوان نے سرفراز کو پیچھے چھوڑ دیا! مگر کیسے؟

قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان نے سابق کپتان سرفراز احمد کو پیچھے چھوڑ دیا۔

سڈنی ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں 2 چھکوں اور 10 چوکوں سے مزین 88 رنز کی اننگز کھیل کر محمد رضوان پہلے وکٹ کیپر بن گئے ہیں جنہوں نے آسٹریلیا میں ایک سیریز کے دوران 300 سے زائد رنز اسکور کیے ہوں جس میں انکا ایوریج 50 سے زائد کا رہا۔

فہرست میں دوسرا نمبر سابق کپتان سرفراز احمد کا ہے جنہوں نے 29.87 ی اوسط سے رنز اسکور کیے ہیں۔

قبل ازیں نئے سال کے آغاز پر قومی ٹیم کے اوپنرز عبداللہ شفیق اور صائم ایوب نے ناپسندیدہ ریکارڈ اپنے نام کیا تھا، ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ نئے سال کے آغاز پر شروع ہونے والے میچ کی پہلی اننگز میں اوپنرز صفر پر پویلین لوٹے ہوں۔

اسی طرح سڈنی ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں آل راؤنڈر عامر جمال نے بھی ریکارڈ بُک میں اپنا نام درج کروایا تھا۔

عامر جمال ایک ٹیسٹ سیریز میں 100+ رنز بنانے اور 10+ وکٹیں لینے والے محض تیسرے پاکستان کرکٹر بن گئے ہیں۔نوجوان کرکٹر اپنی پہلی ٹیسٹ سیریز میں 50+ اسکور اور 5 سے زائد وکٹیں لینے والے بھی پہلے پاکستانی پلئیر ہیں۔

