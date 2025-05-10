پاکستان کا بھارت پر کامیاب سائبر حملہ، 200 سے زائد پاور اسٹیشنز بند

پاک سائبر فورس نے متاثرہ بھارتی گرڈ اسٹیشنوں کے نام بھی شیئر کیے

ویب ڈیسک May 10, 2025
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پاکستانی سائبر فورس نے بھارتی ریاست کرناٹک کے رینیوایبل انرجی ڈیولپمنٹ لمیٹڈ پر کامیاب سائبر حملہ کردیا ہے۔

پاک سائبر فورس نے 235 متاثرہ بھارتی گرڈ اسٹیشنوں کے نام بھی شیئر کیے جن پر انھوں نے کامیاب حملہ کرکے ناکام بنا دیا ہے۔

ریاست کرناٹک میں تمام سولر اور ونڈ پاور گرڈز مکمل طور پر بند ہوگئے ہیں۔ ذیل میں 235 متاثرہ پاور اسٹیشنوں کے نام درج ہیں:

  1. SPV KODANGAL MUKARTIHAL
  2. K N MUDDEBIHAL MUDEBIHAL
  3. BHURUKA GASES B BAGEWADI
  4. SUZLON HONNALI
  5. HARKANALU WIND ITAGI
  6. SUZLON HIREHADAGALI
  7. SUZLON SINDHANOOR
  8. ATRIA B BAGEWADI
  9. G M NAVARRA B BAGEWADI
  10. KANABARAGI LILO B W NARE
  11. ENERGON BIJAPUR
  12. RSR BHOJ
  13. DODALLUR CHIKKODI
  14. ENERCON PANDARAHALLI
  15. HUTTI GOLD CHITRADURGA
  16. NEG MICON CHITRADURGA
  17. SARJAN REALITIES PALAGAT
  18. VESTAS RRB BASAVAPATNA
  19. HARTI ENERCON LILO B N
  20. BPCL SHIRATTI
  21. ABHIMAANI TEKALKOTE
  22. BOSCH YARAGATTI
  23. SUZLON JOGIMATTI CHITRAD
  24. ENERCON DAMBAL
  25. ENERCON BELLATI
  26. MYSORE MERCENTAIL LAKSHM
  27. TEJASWI DEVELOPERS GADAG
  28. SUZLON S
  29. ENUR BYADGI
  30. ENERCON HIRIYUR
  31. ENERCON MATHOD
  32. PIONEER IMANGALA
  33. SUZLON HIRIYUR
  34. NANDAN HOSUR GROUP RAMAG
  35. SUZLON KUNDOOR
  36. ROHAN SOLAR KUNDOOR
  37. SUZLON HARAPANAHALLI
  38. SUZLON BENEHALLI
  39. SUZLON NICHAPUR KOTTUR
  40. JODHPUR MADIYAL
  41. RRB ENERGY GAJENDRAGAD
  42. SUZLON GUJARAT KUSHTAGI
  43. LATUR LINGASUGUR
  44. BHORUKA ITNAL
  45. GAMESA VADAVATTI
  46. PUGALUR SINDHANOOR
  47. ENERCON SOUDATTI
  48. SUZLON SOUDATTI
  49. NUZUVEEDU SEEDS JAGALUR
  50. SUZLON UDDUR KOPPALU
  51. WARDHA SOLAR TAKKALAKI
  52. DODDANAVAR NANADI
  53. ADITYA BIRLA BELLATTI
  54. J K PETROENERGY BETAGERA
  55. SURYODAY GHATAPRABHA
  56. ADANI BYADGI
  57. K N INDI VIJAYAPURA ATHA
  58. ADITYA BIRLA CHADCHAN
  59. MAYFAIR HIREHAL
  60. ADITYA BIRLA KATAKOL
  61. ANANTHAPUR SOLAR KONNUR
  62. TUNGABHADRA MANTUR
  63. ENRGON SOLEQ VAJRAMATTI
  64. ADANI CHIKKAGANGANAWADI
  65. ADANI MELLEHALLI
  66. ASIAN FAB TECH TUBAGERE
  67. ASIAN FAB GOWRIB
  68. ANUR
  69. GREENERGY V
  70. HURASHWATH
  71. ADITYA BIRLA AVANI
  72. ADANI GREEN MASTI
  73. CLEAN MAX P D HALLI
  74. WARDHA SOLAR SANTAPUR
  75. RENEW WIND SANTAPUR
  76. MARVEL SOLREN JANAWADA
  77. SHAHI EXPORTS KOLHAR
  78. B AR SOLAR BEMAKHED
  79. WARDHA SOLAR RAJESHWAR
  80. REJIYA SALEEM MORAGERE
  81. CLEAN MAX ITTAGI
  82. MADHAV SOLAR BEVOOR
  83. KAVIT INDUSTRIES BEVOOR
  84. TALETTUTAYI YELBURGA
  85. PARAMPUJYA YELBURGA
  86. EASTMAN YELBURGA
  87. PSOMACHANDRA CHIKKASUGUR
  88. BHUMI PRAKASH GABBUR
  89. CLEAN MAX SEDAM
  90. ADANI GREEN MANDEVAL
  91. RENEW WIND SAPAPUR
  92. PARAMPUJYA SHORAPUR
  93. RENEW WIND WADEGERA
  94. VOORA ENERGY DHADESUGUR
  95. ADANI BANDISHETTIHALLI
  96. LAXJEET HARADANAHALLI
  97. ADANIGREEN SANTEBACHALLI
  98. ADANI GREEN RAVANDUR
  99. ADANI GREEN THALAKADU
  100. WARDHA MADHUVANAHALLY
  101. ADANI GREEN ANKASANDRA
  102. JINDAL MAYAKONDA
  103. ASIANFABTECH BEVINAHALLY
  104. GOLDEN HATCHE BUKKAPATNA
  105. AAVANTI MATHOD
  106. RENEW WIND KATTIGE
  107. RISHAB BENNIHALLI
  108. RENEW WIND SAMPIGE
  109. ADANI GREEN HONNAVALLI
  110. CLEAN MAX I D HALLI
  111. EMAMI POWER VENKATAPURA
  112. RNS INFRA NAGALMADIKE
  113. SRINIVAS SHETTY RAMPURA
  114. SAGITUR VENTURES THALLAK
  115. BPCL RANGENAHALLI
  116. BPCL KALMARANAHALLI
  117. CELESTIAL DYAVARAHALLI
  118. SOLITAIRE P D KOTE
  119. K N BIJAPURA SOLAR TAKKA
  120. KN SINDHAGI DEVARHIPPARG
  121. PRAGATHI HIREMALLANAHOLE
  122. WARDHA SOLAR NALWAR
  123. WARDHA SOLAR SHAHPUR
  124. INFOSYS JGHALLI
  125. EKIALDE SUN CHINCHOLI
  126. NANJ KARYA
  127. GAMESHA HANNUR
  128. DOSTI SAUNSHI
  129. AVANTI SHIGGOAN
  130. BELGUAM RENEWABLE ALABAL
  131. RENEW NIRNA
  132. TALETTUTAYI KEREHALLI
  133. ASIAN FAB TECH VADERAHAL
  134. SWELECT J DIGERE
  135. ESSEL TADAVALGA
  136. ECOREN NAVALI
  137. ADANI BYRAPATNA
  138. MMCL SOUDATTI
  139. PRATHIJNA NAVALI
  140. NVR RAMAGIRI
  141. AFTL BELAGUMBA
  142. AFTL SOMENAHALLI
  143. AFTL IRGAMPALLI
  144. AFTL KYASAMBALLI
  145. CHITRADURGA RENEWABLE HO
  146. AZURE POWER P D KOTE
  147. AZURE POWER RANGENAHALLI
  148. AZURE HIRIYUR
  149. VIVASVAT BABALESHWAR
  150. AKHILAGYA DAMBAL
  151. IZRA YADWAD
  152. NOKOR UDAKERI
  153. NOKOR NAVALGUND
  154. ATRIA WIND TURUVANUR
  155. ALPHA BHRAMAGIRI
  156. ATRIA SOLAR KOGALI
  157. C S SUNDERRAJU NAGALMADI
  158. ATRIA SOLAR KABBALLI
  159. RENEW SHIRAGUPPI
  160. SATYADEEPTHA CHITAGUPPA
  161. ABHA KALAGHATAGI
  162. TUPPADAHALLI SHIVANI
  163. RAVIUJRA ATHANI
  164. ACCIONA ANABUR HMHOLE
  165. ACCIONA ASGUNDI HMHOLE
  166. RADIANCE NAYAKANAHATTI
  167. AFTL BASAVANAKATTE
  168. AFTL SAVANUR
  169. CMESJUPITER HMHOLE WIND
  170. MATRIX GREEN VALKAMDINI
  171. MATRIX GREEN WADEGERA
  172. CLEAN SOLAR PD HALLI
  173. CLEAN SOLAR DASODI
  174. CLEAN SOLAR KANAKAGIRI
  175. CLEAN SOLAR NALWARA
  176. CLEAN SOLAR PD KOTE
  177. CLEAN SOLAR MUGUR
  178. CLEAN SOLAR KABBALLI
  179. CLEAN SOLAR SANTHPUR
  180. CLEAN SOLAR TURVIHAL
  181. GAMESA MANVIWIND KAVITAL
  182. CLEAN SOLAR WADGERA
  183. CLEAN SOLAR KURDICROSS
  184. CLEAN SOLAR MARAGUTTI
  185. CLEAN SOLAR BANDAHALLI
  186. HERO FUTURE RAMPURA
  187. CLEAN SOLAR NITRAHALLI
  188. CLEAN MANVISOLAR KAVITAL
  189. CLEAN SOLAR M IGESHI
  190. MYTRAH ADVAITH SINDAGI
  191. MYTRAH ADVAITH HUNGUND
  192. MYTRAH AKSHAY H KAL
  193. CMESJUPITER HMHOLE SOLAR
  194. HINDUJA MALLAT
  195. MYTRAH SAVALSUNG INDI
  196. FPEL TALIKOTI
  197. AVAADA KEMBHAVI
  198. SUNVIK ANKASANDRA
  199. BIJAPUR RE UJJINI
  200. AFTL HANUR
  201. ORBENERGY PANCHANAHALLI
  202. FP INFINITY ATHARGA
  203. HUBBALLI AIRPORT TARIHAL
  204. KIOCL KATHRIKEHAL
  205. RELIANCE JIO DUBALGUNDI
  206. AVAADA HANAGAL
  207. AVAADA KANAHOSAHALLI
  208. SOLARSYS BANAVIKAL
  209. SOLARSYS ILKAL
  210. ALPUR KARAJAGI
  211. ECOREN VENTI HANUR
  212. SEI DAIMOND THALLAK
  213. SEI VENUS THALLAK
  214. SUN EDISON MADHUGIRI NAG
  215. VAISHALI BIJAPUR
  216. FORTUNE FIVE B BAGEWADI
  217. MATRIX MUKARTIHAL
  218. ISHARAYS ENERGY BETAGERA
  219. ADITYA BIRLA BANAVIKAL
  220. AFTL HALLI
  221. AFTL V URASHWATHA
  222. WALWHAN RANGANATHPURA
  223. WALWHAN RAMPURA
  224. WALWHAN NAGASAMUDRA
  225. WALWHAN THALLAK
  226. SUNVIK STEELS KONASAGARA
  227. SUNVIK STEELS ANKASANDRA
  228. AVAADA MHCLEAN FIROZABAD
  229. FPEL UJWAL NIPPANI
  230. INTEGRUM EN CHORNUR W
  231. INTEGRUM EN CHORNUR S
  232. DODDANAVAR NANADI W
  233. ASHWAMEDHA BGKERE
  234. CMES JUPITER JAGALUR
  235. MATRIX SUNPOWER KONKAL

واضح رہے کہ اس سے قبل بھارتی فوج کے 7 مئی کو پاکستان پر بزدلانہ حملے کے بعد ملک میں سائبر حملوں کا ریڈ الرٹ جاری کیا گیا تھا جس کے بعد یشنل سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم (NCERT) نے ایڈوائزری جاری کی تھی۔

ایڈوائزری میں عوام کو مشتبہ لنکس، پیغامات اور ای میلز نہ کھولنے کی ہدایت سمیت سسٹمز اور سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ رکھنا، مضبوط پاس ورڈز استعمال کرنا اور انہیں باقاعدگی سے تبدیل کرنا، دو مرحلہ تصدیق (Two-Factor Authentication) کا استعمال کرنا اور غیر مصدقہ معلومات اور افواہوں کو پھیلانے سے گریز کرنا شامل ہے۔
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