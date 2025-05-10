پاکستان کا بھارت پر کامیاب سائبر حملہ، 200 سے زائد پاور اسٹیشنز بند

پاکستانی سائبر فورس نے بھارتی ریاست کرناٹک کے رینیوایبل انرجی ڈیولپمنٹ لمیٹڈ پر کامیاب سائبر حملہ کردیا ہے۔
پاک سائبر فورس نے 235 متاثرہ بھارتی گرڈ اسٹیشنوں کے نام بھی شیئر کیے جن پر انھوں نے کامیاب حملہ کرکے ناکام بنا دیا ہے۔
ریاست کرناٹک میں تمام سولر اور ونڈ پاور گرڈز مکمل طور پر بند ہوگئے ہیں۔ ذیل میں 235 متاثرہ پاور اسٹیشنوں کے نام درج ہیں:
- SPV KODANGAL MUKARTIHAL
- K N MUDDEBIHAL MUDEBIHAL
- BHURUKA GASES B BAGEWADI
- SUZLON HONNALI
- HARKANALU WIND ITAGI
- SUZLON HIREHADAGALI
- SUZLON SINDHANOOR
- ATRIA B BAGEWADI
- G M NAVARRA B BAGEWADI
- KANABARAGI LILO B W NARE
- ENERGON BIJAPUR
- RSR BHOJ
- DODALLUR CHIKKODI
- ENERCON PANDARAHALLI
- HUTTI GOLD CHITRADURGA
- NEG MICON CHITRADURGA
- SARJAN REALITIES PALAGAT
- VESTAS RRB BASAVAPATNA
- HARTI ENERCON LILO B N
- BPCL SHIRATTI
- ABHIMAANI TEKALKOTE
- BOSCH YARAGATTI
- SUZLON JOGIMATTI CHITRAD
- ENERCON DAMBAL
- ENERCON BELLATI
- MYSORE MERCENTAIL LAKSHM
- TEJASWI DEVELOPERS GADAG
- SUZLON S
- ENUR BYADGI
- ENERCON HIRIYUR
- ENERCON MATHOD
- PIONEER IMANGALA
- SUZLON HIRIYUR
- NANDAN HOSUR GROUP RAMAG
- SUZLON KUNDOOR
- ROHAN SOLAR KUNDOOR
- SUZLON HARAPANAHALLI
- SUZLON BENEHALLI
- SUZLON NICHAPUR KOTTUR
- JODHPUR MADIYAL
- RRB ENERGY GAJENDRAGAD
- SUZLON GUJARAT KUSHTAGI
- LATUR LINGASUGUR
- BHORUKA ITNAL
- GAMESA VADAVATTI
- PUGALUR SINDHANOOR
- ENERCON SOUDATTI
- SUZLON SOUDATTI
- NUZUVEEDU SEEDS JAGALUR
- SUZLON UDDUR KOPPALU
- WARDHA SOLAR TAKKALAKI
- DODDANAVAR NANADI
- ADITYA BIRLA BELLATTI
- J K PETROENERGY BETAGERA
- SURYODAY GHATAPRABHA
- ADANI BYADGI
- K N INDI VIJAYAPURA ATHA
- ADITYA BIRLA CHADCHAN
- MAYFAIR HIREHAL
- ADITYA BIRLA KATAKOL
- ANANTHAPUR SOLAR KONNUR
- TUNGABHADRA MANTUR
- ENRGON SOLEQ VAJRAMATTI
- ADANI CHIKKAGANGANAWADI
- ADANI MELLEHALLI
- ASIAN FAB TECH TUBAGERE
- ASIAN FAB GOWRIB
- ANUR
- GREENERGY V
- HURASHWATH
- ADITYA BIRLA AVANI
- ADANI GREEN MASTI
- CLEAN MAX P D HALLI
- WARDHA SOLAR SANTAPUR
- RENEW WIND SANTAPUR
- MARVEL SOLREN JANAWADA
- SHAHI EXPORTS KOLHAR
- B AR SOLAR BEMAKHED
- WARDHA SOLAR RAJESHWAR
- REJIYA SALEEM MORAGERE
- CLEAN MAX ITTAGI
- MADHAV SOLAR BEVOOR
- KAVIT INDUSTRIES BEVOOR
- TALETTUTAYI YELBURGA
- PARAMPUJYA YELBURGA
- EASTMAN YELBURGA
- PSOMACHANDRA CHIKKASUGUR
- BHUMI PRAKASH GABBUR
- CLEAN MAX SEDAM
- ADANI GREEN MANDEVAL
- RENEW WIND SAPAPUR
- PARAMPUJYA SHORAPUR
- RENEW WIND WADEGERA
- VOORA ENERGY DHADESUGUR
- ADANI BANDISHETTIHALLI
- LAXJEET HARADANAHALLI
- ADANIGREEN SANTEBACHALLI
- ADANI GREEN RAVANDUR
- ADANI GREEN THALAKADU
- WARDHA MADHUVANAHALLY
- ADANI GREEN ANKASANDRA
- JINDAL MAYAKONDA
- ASIANFABTECH BEVINAHALLY
- GOLDEN HATCHE BUKKAPATNA
- AAVANTI MATHOD
- RENEW WIND KATTIGE
- RISHAB BENNIHALLI
- RENEW WIND SAMPIGE
- ADANI GREEN HONNAVALLI
- CLEAN MAX I D HALLI
- EMAMI POWER VENKATAPURA
- RNS INFRA NAGALMADIKE
- SRINIVAS SHETTY RAMPURA
- SAGITUR VENTURES THALLAK
- BPCL RANGENAHALLI
- BPCL KALMARANAHALLI
- CELESTIAL DYAVARAHALLI
- SOLITAIRE P D KOTE
- K N BIJAPURA SOLAR TAKKA
- KN SINDHAGI DEVARHIPPARG
- PRAGATHI HIREMALLANAHOLE
- WARDHA SOLAR NALWAR
- WARDHA SOLAR SHAHPUR
- INFOSYS JGHALLI
- EKIALDE SUN CHINCHOLI
- NANJ KARYA
- GAMESHA HANNUR
- DOSTI SAUNSHI
- AVANTI SHIGGOAN
- BELGUAM RENEWABLE ALABAL
- RENEW NIRNA
- TALETTUTAYI KEREHALLI
- ASIAN FAB TECH VADERAHAL
- SWELECT J DIGERE
- ESSEL TADAVALGA
- ECOREN NAVALI
- ADANI BYRAPATNA
- MMCL SOUDATTI
- PRATHIJNA NAVALI
- NVR RAMAGIRI
- AFTL BELAGUMBA
- AFTL SOMENAHALLI
- AFTL IRGAMPALLI
- AFTL KYASAMBALLI
- CHITRADURGA RENEWABLE HO
- AZURE POWER P D KOTE
- AZURE POWER RANGENAHALLI
- AZURE HIRIYUR
- VIVASVAT BABALESHWAR
- AKHILAGYA DAMBAL
- IZRA YADWAD
- NOKOR UDAKERI
- NOKOR NAVALGUND
- ATRIA WIND TURUVANUR
- ALPHA BHRAMAGIRI
- ATRIA SOLAR KOGALI
- C S SUNDERRAJU NAGALMADI
- ATRIA SOLAR KABBALLI
- RENEW SHIRAGUPPI
- SATYADEEPTHA CHITAGUPPA
- ABHA KALAGHATAGI
- TUPPADAHALLI SHIVANI
- RAVIUJRA ATHANI
- ACCIONA ANABUR HMHOLE
- ACCIONA ASGUNDI HMHOLE
- RADIANCE NAYAKANAHATTI
- AFTL BASAVANAKATTE
- AFTL SAVANUR
- CMESJUPITER HMHOLE WIND
- MATRIX GREEN VALKAMDINI
- MATRIX GREEN WADEGERA
- CLEAN SOLAR PD HALLI
- CLEAN SOLAR DASODI
- CLEAN SOLAR KANAKAGIRI
- CLEAN SOLAR NALWARA
- CLEAN SOLAR PD KOTE
- CLEAN SOLAR MUGUR
- CLEAN SOLAR KABBALLI
- CLEAN SOLAR SANTHPUR
- CLEAN SOLAR TURVIHAL
- GAMESA MANVIWIND KAVITAL
- CLEAN SOLAR WADGERA
- CLEAN SOLAR KURDICROSS
- CLEAN SOLAR MARAGUTTI
- CLEAN SOLAR BANDAHALLI
- HERO FUTURE RAMPURA
- CLEAN SOLAR NITRAHALLI
- CLEAN MANVISOLAR KAVITAL
- CLEAN SOLAR M IGESHI
- MYTRAH ADVAITH SINDAGI
- MYTRAH ADVAITH HUNGUND
- MYTRAH AKSHAY H KAL
- CMESJUPITER HMHOLE SOLAR
- HINDUJA MALLAT
- MYTRAH SAVALSUNG INDI
- FPEL TALIKOTI
- AVAADA KEMBHAVI
- SUNVIK ANKASANDRA
- BIJAPUR RE UJJINI
- AFTL HANUR
- ORBENERGY PANCHANAHALLI
- FP INFINITY ATHARGA
- HUBBALLI AIRPORT TARIHAL
- KIOCL KATHRIKEHAL
- RELIANCE JIO DUBALGUNDI
- AVAADA HANAGAL
- AVAADA KANAHOSAHALLI
- SOLARSYS BANAVIKAL
- SOLARSYS ILKAL
- ALPUR KARAJAGI
- ECOREN VENTI HANUR
- SEI DAIMOND THALLAK
- SEI VENUS THALLAK
- SUN EDISON MADHUGIRI NAG
- VAISHALI BIJAPUR
- FORTUNE FIVE B BAGEWADI
- MATRIX MUKARTIHAL
- ISHARAYS ENERGY BETAGERA
- ADITYA BIRLA BANAVIKAL
- AFTL HALLI
- AFTL V URASHWATHA
- WALWHAN RANGANATHPURA
- WALWHAN RAMPURA
- WALWHAN NAGASAMUDRA
- WALWHAN THALLAK
- SUNVIK STEELS KONASAGARA
- SUNVIK STEELS ANKASANDRA
- AVAADA MHCLEAN FIROZABAD
- FPEL UJWAL NIPPANI
- INTEGRUM EN CHORNUR W
- INTEGRUM EN CHORNUR S
- DODDANAVAR NANADI W
- ASHWAMEDHA BGKERE
- CMES JUPITER JAGALUR
- MATRIX SUNPOWER KONKAL
واضح رہے کہ اس سے قبل بھارتی فوج کے 7 مئی کو پاکستان پر بزدلانہ حملے کے بعد ملک میں سائبر حملوں کا ریڈ الرٹ جاری کیا گیا تھا جس کے بعد یشنل سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم (NCERT) نے ایڈوائزری جاری کی تھی۔
ایڈوائزری میں عوام کو مشتبہ لنکس، پیغامات اور ای میلز نہ کھولنے کی ہدایت سمیت سسٹمز اور سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ رکھنا، مضبوط پاس ورڈز استعمال کرنا اور انہیں باقاعدگی سے تبدیل کرنا، دو مرحلہ تصدیق (Two-Factor Authentication) کا استعمال کرنا اور غیر مصدقہ معلومات اور افواہوں کو پھیلانے سے گریز کرنا شامل ہے۔