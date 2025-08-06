اسلام آباد میں باجوں کی فروخت پر پابندی عائد

خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، ڈپٹی کمشنر

ویب ڈیسک August 06, 2025
فوٹو؛ فائل

وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ نے جشن آزادی کے موقع پر باجوں کی فروخت پر پابندی عائد کردی۔

ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے اپنے بیان میں کہا کہ وفاقی دارالحکومت میں باجوں کی فروخت پر پابندی عائد کردی گئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پابندی کی خلاف ورزی پر اتنظامیہ کی جانب سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔

ضلعی انتظامیہ نے اسی کے ساتھ اسلام آباد کے تمام اسٹالز سے باجے قبضے میں لینے کا فیصلہ کیا اور اس حوالے سے ڈی سی اسلام آباد عرفان نوازمیمن نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور مجسٹریٹس کو کارروائی کی ہدایت کردی۔

ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام افسران فی الفور فیلڈ میں نکلیں اور کاروائیاں یقینی بنائیں، جس ایریا کے سٹالز سے باجے برآمد ہوئے متعلقہ افسر ذمہ دار ہوگا، باجوں کے خلاف کاروائیاں یوم آزادی تک یومیہ بنیادوں پر کی جائیں۔

انہوں نے ہدایت کی کہ پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائیاں کی جائیں۔
