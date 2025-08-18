کراچی، شارع فیصل ناتھا خان برج پر گڑھا پڑنے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا

کراچی:
شہر قائد میں شارع فیصل ناتھا خان برج پر گڑھا پڑنے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
ایئرپورٹ کی جانب شاہراہ فیصل پر ٹریفک رک رک کر جا رہی ہے، جس سے سفر کرنے والوں کو بے حد پریشانی ہو رہی ہے۔
مقامی ذرائع کے مطابق، ناتھا خان برج پر گڑھے کا ترقیاتی کام جاری ہے جس کی وجہ سے ٹریفک سائیڈوں سے نکل کر سست روی سے چل رہی ہے۔
اس صورتحال نے شہریوں کو ذہنی کوفت میں مبتلا کر دیا ہے اور گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئی ہیں۔
ترجمان ٹریفک پولیس نے اس صورتحال پر کہا کہ فی الحال ٹریفک میں کوئی سنگین مسئلہ نہیں ہے اور معمول کے مطابق ٹریفک کی روانی بحال ہے۔
تاہم، شہریوں سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ دوران سفر احتیاط برتیں اور گڑھے والے علاقوں سے گزرتے وقت محتاط رہیں تاکہ کسی قسم کے حادثات سے بچا جا سکے۔