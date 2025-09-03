کراچی میں منشیات فروشی کرنے والا پولیس اہلکار باپ سمیت گرفتار

باپ اور بیٹے کے خلاف پہلے سے مقدمات درج ہیں، پولیس اہلکار کے خلاف 2014 میں پہلا اور پھر متعدد ایف آئی آرز درج ہوئیں

منور خان September 03, 2025
گرفتار ملزمان پولیس کی تحویل میں ہیں

کراچی: شارع نور جہاں پولیس نے منشیات فروشی میں ملوث باپ اور بیٹے کو گرفتار کرلیا جس میں ملزم بیٹا پولیس اہلکار اور حاضر سروس ہے۔

تفصیلات کے مطابق شارع نور جہاں پولیس نے اسنیپ چیکنگ کے دوران موٹر سائیکل سوار 2 مشتبہ افراد کو روک کر تلاشی کے دوران ان کے پاس موجود اے سی کی گیس سلنڈر کے اندر چھپائی گئی چرس برآمد کرلی جس پر پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا۔

ایس ایچ او شارع نور جہاں فیض الحسن نے بتایا کہ گرفتار ملزمان باپ اور بیٹا ہیں جن کی شناخت خرم رشید اور ابرہیم رشید کے نام سے کی گئی اور ان کے قبضے سے گیس سلنڈر میں چھپائی گئی 4 کلو 730 گرام چرس ، نقدی اور موبائل فون برآمد کرلیے گئے ہیں۔

انھوں ںے بتایا کہ گرفتار باپ اور بیٹا نارتھ ناظم آباد دیر کالونی بلاک کیو کے رہائشی ہیں اور برآمد کی جانے والی منشیات وہ سائٹ کے علاقے سے لیکر آرہے تھے۔

ایس ایچ او فیض الحسن نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ گرفتار ملزمان میں شامل بیٹا ابراہیم رشید پولیس کانسٹیبل ہے اور اس کا بائیو میٹرک کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ اس کے خلاف مقدمہ نمبر 26 سال 2014 بجرم دفعہ 392 چونتیس ناظم آباد تھانے میں درج ہے جبکہ اس کے علاوہ مقدمہ نمبر 853 سال 2020 بجرم دفعات 506 ، 504 ، 452 ، 148 اور 147 شارع نور جہاں تھانے میں جبکہ تیسرا مقدمہ نمبر 1010 سال 2024 گٹکا ایکٹ کے تحت شاہ لطیف ٹاؤن تھانے میں درج ہے۔

انھوں نے بتایا کہ گرفتار پولیس اہلکار سال 2018 میں محکمہ پولیس میں بھرتی ہوا تھا جبکہ اس کے خلاف ڈکیتی کا پہلا مقدمہ سال 2014 میں درج ہوا تھا اس کے باوجود وہ حیران کن طور پر پولیس میں بھرتی بھی ہوگیا اور بھرتی کے بعد درج ہونے والے دیگر 2 مقدمات کے باوجود وہ پولیس میں ملازمت بھی کر رہا تھا۔

ایس ایچ او کے مطابق ملزم کا آبائی تعلق پنجاب کے علاقے چینیوٹ سے ہے جبکہ پولیس اہلکار کے باپ خرم رشید کا بھی کرمنل ریکارڈ سامنے آیا ہے اور اس کے خلاف سال 2020 اور 2021 میں گلبرگ و منگھوپیر تھانے میں منشیات کی دفعہ کے تحت مقدمات درج ہیں۔

تاہم شارع نور جہاں پولیس نے گرفتار ملزمان باپ اور بیٹے کے خلاف منشیات کی دفعہ کے تحت مقدمہ نمبر 629 سال 2025 درج کرلیا ہے اور ان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔

اس حوالے سے ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل ذیشان شفیق صدیقی سے رابطہ گیا تو انھوں نے بتایا کہ گرفتار ملزم ابراہیم رشید سیکیورٹی ون میں تعینات ہے اور اس حوالے سے وہ اعلیٰ افسران کو خط بھی ارسال کرینگے۔
