ہاردک پانڈیا نے ماہیکا شرما سے خفیہ طور پر منگنی کرلی؟

بھارتی آل راؤنڈر ہارڈک پانڈیا کی اپنی گرل فرینڈ ماہیکا شرما کے ساتھ نئی تصاویر اور ویڈیوز نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے۔
ہاردک پانڈیا کے انسٹاگرام پر پوسٹ کی گئی تصاویر کے بعد سوشل میڈیا صارفین ان کی ماہیکا شرما سے ممکنہ منگنی کے بارے میں قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔
ان تصاویر میں ماہیکا شرما کے ہاتھ میں موجود ڈائمنڈ کی انگوٹھی مداحوں کی نظر میں آگئی۔
شیئر کردہ پوسٹ میں ایک مختصر ویڈیو بھی شامل تھی جس میں دونوں گھر میں مذہبی رسومات ادا کرتے نظر آئے۔
سوشل میڈیا صارفین کا ماننا ہے کہ دونوں اپنی خفیہ منگنی کے بعد پوجا کر رہے ہیں۔
تاہم ہارڈک پانڈیا اور ماہیکا شرما کی جانب سے ابھی تک منگنی یا شادی سے متعلق کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا ہے۔
مداح اب بھی انتظار میں ہیں کہ آیا یہ واقعی زندگی کا نیا آغاز ہے یا صرف ایک عام پوسٹ تھی جس نے غیر معمولی ہلچل مچا دی۔