تحریک آزادی کا اہم کردار، پیر الٰہی بخش (پہلا حصہ)

آپ مولانا محمد علی جوہر کی تحریک خلافت سے بے انتہا متاثر تھے

انجینئر مسعوداصغر کمالی December 14, 2025
facebook whatsup

قیام پاکستان کی انتھک جدوجہد میں مسلم دانشوروں کا کردار ناقابل فراموش ہے،انھی میں ایک عظیم نام پیرالٰہی بخش رحمتہ اللہ کا بھی ہے۔ پیر الٰہی بخش 9 جولائی 1890 کو ضلع دادوکی تحصیل بھان سعید آباد میں واقع پیر جوگوٹھ میں ایک دینی روحانی شہرت یافتہ خاندان میں پیدا ہوئے۔

ان کے خاندان کا نسب حضرت مخدوم سرور نوح ؒ کے پانچویں صاحبزادے مخدوم موسیٰ سے ملتا ہے، ان کے دادا پیرغلام حسین ایک روحانی شخصیت جن کے مرید کاٹھیا وار ریاست میں زیادہ تھے، صرف 9 برس کی عمر میں ان کے والد پیر نواز علی اس فانی دنیا سے رخصت فرما گئے، جس کے بعد وہ اپنے ماموں پیر لعل محمد کی سرپرستی میں آگئے۔

انھوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھان سعید آباد میں حاصل کی، بعد ازاں خیرپور میرس سے 1919میں ( ناز ہائی اسکول سے ) میٹرک کا امتحان پاس کیا، جس کے بعد وہ علی گڑھ یونیورسٹی چلے گئے، اپنے خاندان کے پہلے فرد تھے جنھوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔

آپ مولانا محمد علی جوہر کی تحریک خلافت سے بے انتہا متاثر تھے، جس کی بناء پر مولانا محمد علی جوہرکے حکم پرجن طلبہ نے 1920 میں علی گڑھ کالج چھوڑا، ان میں خود بھی شامل تھے۔ انھوں نے علی گڑھ چھوڑ کر دہلی میں واقع مولانا کی زیرسایہ بننے والی جامعہ ملیہ میں بطور طالب علم داخلہ لیا۔

اس عظیم درس گاہ کا سنگ بنیاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے رکھا جس کے چانسلر حکیم اجمل خان تھے، یہاں سے انھوں نے بی اے کی سند حاصل کی۔ (افسوس یہ سند ان کے کام نہ آسکی، چونکہ برطانوی حکومت جامعہ ملیہ کی اسناد تسلیم نہیں کرتی تھی) اور مزید تعلیم چھوڑ کر اپنے وطن ( لاڑکانہ ) سندھ واپس آگئے اور مقامی طور پر تحریک خلافت کی قیادت سنبھال لی، جہاں سے وہ مسلمانان ہند کی آزادی کی جدوجہد میں شامل ہوگئے۔

جب سندھ میں خلافت تحریک شروع ہوئی تو پیرالٰہی بخش 8 سے10جولائی 1921 کو صوبہ سندھ خلافت کانفرنس کراچی میں شریک ہوئے ، جس کی صدارت مولانا محمد علی جوہر نے کی۔ پیر الٰہی بخش آل انڈیا کانگریس کمیٹی اور آل انڈیا خلافت کمیٹی کے بھی کچھ عرصے ممبر رہے بدقسمتی سے یہ تحریک زور نہ پکڑسکی اور برطانوی حکومت نے انتہائی جبر اور بے رحمی سے اس تحریک کو دبا دیا۔

اس طرح کے حالات و واقعات نے ان کی توجہ سیاست کی طرف مبذول کردی اور وقت نے ایک مدبر سیاستداں کی ’’آمد‘‘ کی نوید کی سرگوشی کردی۔ اس وقت کے ڈسٹرکٹ لوکل بورڈ لاڑکانہ کے صدر سر شاہنواز بھٹو نے پیر الٰہی بخش کو مشورہ دیا کہ وہ واپس علی گڑھ جائیں اور اپنی تعلیم مکمل کریں۔ 

جنھوں نے اس مقصد کے لیے ڈسٹرکٹ لوکل بورڈ کی جانب سے انھیں وظیفہ عطا کیا اور یوں پیر الٰہی بخش ایک مرتبہ پھر تکمیل تعلیم کے غرض سے علی گڑھ یونیورسٹی چلے گئے، جہاں سے انھوں نے 1929میں ایم اے ( تاریخ) کیا، پھر ایل ایل بی کی ڈگری لی اور واپس اپنے آبائی ضلع لاڑکانہ آکر میں وکالت شروع کردی۔

1937تک اگر سندھ کو ایک علیحدہ صوبے کی حیثیت حاصل نہ ہوتی اور وہ ریزیڈنسی سے الگ ہوکر ایک خود مختار اور علیحدہ صوبے کی حیثیت حاصل نہ کرتا، تو قرارداد پاکستان میں اس سے ایک مسلم اکثریتی صوبے کا درجہ نہ دیا جاتا۔

یہ ایک تاریخی جدوجہد تھی کہ سندھ کو جداگانہ حیثیت میں تسلیم کیا جائے اور اس تحریک کے چلتے یہ آوازگول میز کانفرنس اور سائمن کمیشن تک بھی جا پہنچی، جس سے اب ایک آخری دھکا دینے کی ضرورت تھی اور اس آخری دھکے کے لیے یونائیٹڈ فرنٹ کی بنیاد ڈالی گئی اور انتہائی قلیل مدت میں یہ کوشش رنگ لائی اور قابض برطانوی حکومت نے سندھ کو1937میں بمبئی سے الگ کر کے آزاد صوبے کی حیثیت دے دی۔

اسی طرح قیام پاکستان سے فورا پہلے سارے برصغیرکی پہلی صوبائی اسمبلی سندھ کی صوبائی اسمبلی تھی، جس نے باقاعدہ قیام پاکستان کے حق میں قرارداد منظورکی اور یہ منفرد اعزاز بھی سندھ اسمبلی کو صرف اس لیے حاصل ہوسکا،کیونکہ اس وقت تک سندھ کو ایک علیحدہ صوبے کی حیثیت مل چکی تھی۔

اس عظیم فقیدالمثال کارنامے کے درپردہ عہد ساز بلند قامتی پیر الٰہی بخش کی انتھک کاوشیں کار فرما تھیں، چونکہ آپ اپنے زمانہ طالبعلمی سے ہی اس بات پر فکرمند رہتے کہ لاڑکانہ کے طلباء کو میٹرک کا امتحان دینے کے لیے بمبئی جانا پڑتا ہے۔

دوسری طرف وہ یہ بھی سوچتے کہ کچھ ایسا کریں، جس سے سندھ کو برصغیرکے جغرافیے اور ثقافت میں اپنا آزاد مقام حاصل ہوسکے۔ پہلی قانون ساز اسمبلی کا دورانیہ تقریبا نو سال رہا۔1937 میں منتخب ہونے والی یہ اسمبلی 1945 کے اواخر تک کام کرتی رہی۔

160ارکان پر مشتمل اس اسمبلی میں 83 نشستیں مسلمانوں کے لیے مخصوص تھیں۔ سندھ کے بمبئی سے علیحدہ ہونے کے بعد1937 میں سندھ اسمبلی کے انتخاب جوکہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت منتخب ہونے والی اسمبلی میں پیرالٰہی بخش دادو کے بااثر وکیل کو شکست دے کر پہلی قانون ساز اسمبلی کے رکن بنے، اس وقت آپ سندھ اتحاد پارٹی کے رکن تھے۔ سندھ کی پہلی وزارت کے خاتمے کے بعد23 مارچ 1938 کو پیر الٰہی بخش بطور وزیر ریونیو بنے۔

18مارچ1940 کو نئے وزیراعلیٰ کے آنے پر پیرالٰہی بخش وزارت سے علیحدہ ہوگئے، بعد ازاں سال بھر بعد ایک بار پھرکابینہ میں تبدیلی آئی اور نئی کابینہ جو 6 مارچ1941 کو تشکیل پائی۔

اس میں پیر الٰہی بخش کو بیک وقت تعلیم، صنعت، محنت،آبکاری و جنگلات اور دیہی ترقی کے اہم قلمدان سونپے گئے۔ اس کے بعد بھی وزارت اعلیٰ میں تبدیلی آتی رہی مگر پیر صاحب آخر تک ان محکموں کے بطور وزیر برقرار رہے اور تعلیم کے شعبے سے آخر تک ان کو خصوصی دلچسپی رہی۔

اس تاریخ ساز اسمبلی کی مدت میعاد کی طوالت کی، اہم ترین وجہ دوسری عالمی جنگ کا شروع ہوجانا تھا، جس کے زیر اثر انتخابات نہیں ہوسکتے تھے، اسمبلی کا دورانیہ 1945 کے اواخر تک رہا، جس کا پہلا اجلاس موجودہ سندھ ہائی کورٹ کی عمارت میں واقع اسمبلی ہال میں منعقد ہوا۔

پورے سندھ میں پرائمری تعلیم کا حصول لازمی قرار دینے کے غرض سے1941میں پرائمری ایجوکیشن بل ان کی سربراہی میں پیش ہوا، جس سے اسمبلی نے متفقہ طور پر منظورکر لیا۔ انھوں نے مفت تعلیم بالغان کا اہتمام بھی کیا۔

1937 میں سندھ کی بمبئی سے علیحدگی کے باوجود میٹر ک سندھ کے طلباء کو امتحان دینے کے لیے بمبئی جانا پڑتا تھا،چنانچہ سندھ اسمبلی کے بائیسویں اجلاس منعقدہ 12مارچ 1945کو معرکتہ الارآیونیورسٹی بل1945 پیش ہوا، جسے پیر الہی بخش صرف دو ووٹوں کی سادہ اکثریت سے منظورکروانے میں کامیاب ہوگئے۔

اور اس طرح سندھ کی پہلی یونیورسٹی یعنی سندھ یونیورسٹی کے قیام کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا، آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر ابوبکراحمد حلیم کو سندھ یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلرکا عہدہ قبول کرنے پر آمادہ کیا۔

1946 میں پیرالٰہی بخش آل انڈیا مسلم لیگ کے ٹکٹ پر ممبر منتخب ہوئے اور 1948 کو پیر صاحب نے صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ آپ 3مئی 1948 سے4 فروری1949 تک صوبہ سندھ کے بطور دوسرے وزیر اعلیٰ تعینات رہے۔

آپ کی بہ حیثیت وزیراعلیٰ تقریری براہ راست قائداعظم ؒ کی طرف سے نامزدگی پر عمل میں آئی۔ قائداعظمؒ کی بہ حیثیت گورنر جنرل حلف برداری کی تقریب میں تلاوت قرآن پاک کی سعادت پیر الٰہی بخش کو حاصل ہوئی۔

پیر صاحب رحمتہ اللہ تحریک پاکستان کے عظیم مجاہد، قائداعظمؒ کے رفیق کار تھے، آپ شروع ہی سے قانون سازی کے عمل میں بڑی جانفشانی سے مصروف رہے اور اس تمام عرصے میں انھوں نے منشیات، تمباکو،آبکاری اورکاٹن وغیرہ جیسے اہم امور پر قانون سازی میں ایک فرض شناس پارلیمنٹرین کا کردار نبھایا۔           (جاری ہے۔)
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں شامل واحد پاکستانی فلم ’گھوسٹ اسکول‘ کی دلچسپ کہانی

ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں شامل واحد پاکستانی فلم ’گھوسٹ اسکول‘ کی دلچسپ کہانی

Dec 13, 2025 11:52 PM |
سندھ حکومت کا دھرندھر کے جواب میں ’میرا لیاری فلم‘ ریلیز کرنے کا اعلان

سندھ حکومت کا دھرندھر کے جواب میں ’میرا لیاری فلم‘ ریلیز کرنے کا اعلان

 Dec 13, 2025 11:16 PM |
ہالی ووڈ کے عالمی شہرت یافتہ ولن گھر میں مردہ پائے گئے؛ دی ماسک سے کامیابی سمیٹی تھی

ہالی ووڈ کے عالمی شہرت یافتہ ولن گھر میں مردہ پائے گئے؛ دی ماسک سے کامیابی سمیٹی تھی

 Dec 13, 2025 08:47 PM |

متعلقہ

Express News

غزہ، امن کا منظر نامہ دھندلا رہا ہے

Express News

بادشاہ بھی چور ہو سکتا ہے!

Express News

پاک انڈونیشیا معاہدے اور تعاون

Express News

تھرپارکر کے ہاریوں کی صدا

Express News

شام پھر سے سانس لے رہا ہے

Express News

کرپشن کے خاتمے کو بیانیہ بنا لیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو