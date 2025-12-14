جہالت بہت زیادہ ہے، نعمان اعجاز کا وضو کے بیان پر تنقید کرنے والے صارفین کو جواب

بزرگوں نے سکھایا تھا کہ وضو کرنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، نعمان اعجاز

December 14, 2025
نعمان اعجاز پاکستان کے سب سے بڑے ستاروں میں سے ایک اور انتہائی ورسٹائل اداکار ہیں۔

انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی شاندار پروجیکٹس کیے ہیں اور ہر کردار کو بھرپور طریقے سے نبھانے کی مہارت رکھتے ہیں۔

حالیہ دنوں میں انہوں نے بسمل، پرورش اور شرپسند جیسے کامیاب پروجیکٹس کے ذریعے اپنی اداکاری کا لوہا منوایا۔

ان کا کردار فراست بھی اتنی حقیقت پسندی کے ساتھ نبھایا گیا ہے کہ کوئی اور اس میں اتنی جان نہیں ڈال سکتا تھا۔

نعمان اعجاز نے ایک بار یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ ہر صبح کام پر جانے سے پہلے وضو کرتے ہیں، جس پر انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

لوگوں نے ان کے اس بیان پر مختلف تبصرے کیے، میمز بنائیں کیونکہ وہ شوبز کی دنیا سے وابستہ ہیں۔

اس حوالے سے انہوں نے حال ہی میں دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ پرانے دور کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جن کے عقائد آج کے دور میں سمجھنا انتہائی مشکل ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک بات سکھائی تھی گھر سے کام کے لیے وضو کرکے نکلا کرو اس سے رزق کے مزید دروازے کھلتے ہیں لیکن لوگوں نے اس پر میمز بنائیں کہ ’نعمان اعجاز وضو کرکے نامحرم عورتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں‘۔

نعمان اعجاز نے مزید کہا کہ اسی وجہ سے انہوں نے حالیہ برسوں میں انٹرویو دینا کم کر دیا ہے تاکہ ان کی باتوں کو غلط انداز میں نہ لیا جائے۔
