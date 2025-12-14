کراچی: ناظم آباد میں سیاسی جماعت کے سربراہ کے گھر پر چھاپا،17 افراد زیر حراست

زخمی حالت میں گرفتار ملزم 4 سال تک بھتہ کیس میں جیل میں رہا، آزاد امیدوار کی حیثیت میں عام انتخابات میں حصہ بھی لیا

اسٹاف رپورٹر December 14, 2025
facebook whatsup

ایس آئی یو پولیس نے ناظم آباد میں سیاسی جماعت کے سربراہ کے گھر میں چھاپہ مار کر 17 افراد کو حراست میں لے لیا۔

گرفتار 8 افراد کا کرمنل  ریکارڈ ملا ہے، گرفتارملزمان میں جوادعرف واجہ قادری، ملا شاہ زیب شامل ہیں، پہلے سے گرفتارملزم ریحان الدین اورجوادعرف واجہ قادری، ملا شاہ زیب انتہائی مطلوب ملزمان  وصی اللہ لاکھو اورعبدالصمد کاٹھیاوڑی کا نیٹ ورک چلا رہے تھے۔

گرفتار ملزمان شعیب،طاہرعامر شوہرہیں، زخمی حالت میں گرفتار ملزم ریحان الدین چارسال تک بھتہ کے کیس میں جیل میں رہا اورملزم آزاد امیدوار کی حیثیت میں عام انتخابات میں حصہ بھی لے چکا ہے۔

ایس ایس پی اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ ڈاکٹر عمران خان نے اپنے دفتر سی آئی اے سینٹرمیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ  ہفتے کو ایس آئی یو پولیس نے 2 روز قبل پولیس مقابلے میں زخمی حالت میں گرفتار بھتہ خور ملزم ریحان الدین کی نشاندہی پر رضویہ تھانے  کی  حدود میں سیاسی جماعت کے سربراہ کے گھر قادری ہاؤس پر چھاپا مار کر17 افراد کو حراست میں لیا۔

چھاپے کے دوران 9 ہتھیار جن میں 3 رائفل،  ایس ایم جیز اور پستول شامل ہیں برآمد کی گئیں۔

انھوں نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش میں گرفتار 8 افراد کا کرمنل ریکارڈ ملا ہےجن میں بھتہ خوری میں ملوث 2 مرکزی ملزمان جوادعرف واجہ قادری، ملا شاہ زیب شامل ہیں ان کے علاوہ  بھتہ خوری کے دوران فائرنگ میں ملوث 3 ملزمان شعیب،طاہرعامراوردیگر3 سہولت کار شامل ہیں۔

ایس ایس پی کے مطابق بھتہ خوری غیرقانونی اسلحہ کے جرم میں ملوث 9 ملزمان کے خلاف 10 مقدمات درج کیئے گئے ہیں جبکہ دیگر افراد کے مجرمانہ ریکارڈ کی جانچ پرتال کی جا رہی ہے،

ایس ایس پی نے بتایا کہ شہر میں بھتے کا بڑا نیٹ ورک چلانے میں انتہائی مطلوب ملزمان وصی اللہ لاکھو اورعبدالصمد کاٹھیاوڑی ملوث ہیں ،جو ملک سے باہر چھپے ہوئے ہیں۔

اس گروہ کا کراچی میں نیٹ ورک چلانے میں تین ملزمان جواد عرف وجہ قادری ، ریحان الدین اور ملا شاہ زیب کا مرکزی کردارہےگرفتارتینوں ملزمان پولیس کوبھتہ خوری کے  متعدد مقامات میں ملوث ہیں۔

زخمی حالت میں گرفتارملزم ریحان الدین  ایک ماہ قبل جمشید کوارٹر تھانے کی حدود کارشوروم پر فائرنگ اوربھتے کے مقدمے میں ملوث ہے۔

گرفتار ملزم نے  ابتدائی تفتیش میں گروہ کے دیگر سربراہان، کارندے اور ان کے بھتہ خوری کے واقعات میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے۔

انھوں نے بتایا کہ اس نیٹ ورک کی اطلاعات پہلے سے موجود تھی ،ایس آئی یو پولیس نے انٹیلی جنس معلومات اور تکنیکی شواہد کی روشنی میں کارروائی کی، ایسی جگہ سے ملزمان گرفتار ہوئے اس لیے معاملہ حساس ہوگیا ہے ۔

ابتدائی طور پر سنی تحریک کے رہنماؤں کا کوئی کردار نہیں تھا، جو لوگ دوران تفتیش سامنے آئے انہیں گرفتار کیا گیا، سیاسی جماعت کے لوگ مجرمان  کو پناہ دیے میں دانستہ ملوث پائے گئے تو انکے خلاف کارروائی ہوگی۔

زخمی حالت میں گرفتار ملزم ریحان الدین چار سال تک بھتہ کیس میں جیل میں رہا اور ملزم ریحان الدین آزاد امیدوار کی حیثیت میں عام انتخابات میں حصہ بھی لے چکا ہے۔

انھوں نے بتایا کہ شہر میں پانچ سے چھ  گروہ میں سے یہ گروہ ذیادہ متحرک تھا اس گروہ کی گرفتاری کے بعد بھتہ خوری میں کمی آئے گی۔

انھوں نے بتایا کہ رواں سال اب تک بھتہ خوری کے 169 واقعات رپورٹ ہوئے جن میں 65 واقعات بھتہ خوری کے تھے جبکہ دیگرواقعات ذاتی معاملات کے تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کیا ابھیشیک بچن اور ایشوریا رائے کی طلاق ہونے والی ہے؟ اداکار کا بیان سامنے آگیا

کیا ابھیشیک بچن اور ایشوریا رائے کی طلاق ہونے والی ہے؟ اداکار کا بیان سامنے آگیا

 Dec 14, 2025 02:57 PM |
پانچ سو روپے ماہانہ کمانے والے کپل شرما اب کتنی دولت کے مالک ہیں؟، جان کر دنگ رہ جائیں گے

پانچ سو روپے ماہانہ کمانے والے کپل شرما اب کتنی دولت کے مالک ہیں؟، جان کر دنگ رہ جائیں گے

 Dec 14, 2025 03:21 PM |
جہالت بہت زیادہ ہے، نعمان اعجاز کا وضو کے بیان پر تنقید کرنے والے صارفین کو جواب

جہالت بہت زیادہ ہے، نعمان اعجاز کا وضو کے بیان پر تنقید کرنے والے صارفین کو جواب

 Dec 14, 2025 11:59 AM |

متعلقہ

Express News

لاہور میں پانی کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کیلیے منصوبے کی منظوری

Express News

اشتہاری ملزمان کے خلاف چھاپے کے دوران فائرنگ سے سی سی ڈی کے افسر سمیت 4 اہلکار شدید زخمی

Express News

وٹس ایپ ہیکنگ کے حوالے سے این سی سی آئی اے کا انتباہ

Express News

ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی، این ڈی ایم اے کی ایڈوائزری جاری

Express News

کراچی میں مذہبی و سیاسی جماعت کے سربراہ کے گھر پر چھاپہ، بھتہ خوری میں ملوث ملزمان گرفتار

Express News

لاہور کا پہلا سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ منظور

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو