دنیا کے بیشتر ممالک میں جمہوری نظام کے تحت عوام ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں، تاہم بھارت میں ہونے والے ایک حالیہ الیکشن نے سب کو حیران کر دیا جہاں ایک مردہ امیدوار سب سے زیادہ ووٹ لے کر الیکشن جیت گیا۔
یہ دلچسپ اور غیر معمولی واقعہ بھارتی ریاست تلنگانہ میں پنچایت کے انتخابات کے دوران پیش آیا۔ انتخابی نتائج سامنے آنے پر معلوم ہوا کہ پولنگ سے پانچ روز قبل انتقال کر جانے والا امیدوار مرلی سب سے زیادہ ووٹ لے کر کامیاب ہو گیا۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق 53 سالہ امیدوار مرلی پولنگ سے چند روز قبل دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کر گیا تھا۔ مرلی کی وفات کے باوجود اس کا نام بیلٹ پیپر سے خارج نہیں کیا جا سکا اور مقررہ شیڈول کے مطابق پولنگ کا عمل جاری رہا۔
گزشتہ روز پولنگ مکمل ہونے کے بعد جب ووٹوں کی گنتی کی گئی تو سب سے زیادہ ووٹ متوفی امیدوار مرلی کے نام نکلے جس پر انتخابی عملے اور مقامی حکام بھی حیرت میں مبتلا ہو گئے۔
رپورٹ کے مطابق اس غیر متوقع صورتحال پر ریٹرننگ آفیسر نے نتائج کو عارضی طور پر روک دیا اور معاملے پر رہنمائی کے لیے اعلیٰ حکام سے رجوع کر لیا۔ حکام کی جانب سے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد حتمی فیصلہ متوقع ہے۔