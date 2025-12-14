آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ساحل بونڈی میں یہودیوں کے مذہبی تہوار حنوکا کے دوران ہونے والے حملے کو جان پر کھیل کر ناکام بنانے والا ہیرو مسلمان ہے۔
بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق بونڈی بیچ پر یہودیوں کی تقریب کے دوران دو مسلح افراد داخل ہوئے اور ایک اونچے مقام پر کھڑے ہونے کے بعد اندھا دھند فائرنگ کردی۔
یہودیوں کے تہوار اور ویک اینڈ کی وجہ سے ساحل پر عوام کی بڑی تعداد جمع تھی، فائرنگ ہوتے ہی وہاں افراتفری مچی اور سب اپنی جان بچانے کیلیے بھاگتے نظر آئے۔
اسی دوران ایک شخص ایسا بھی تھا جو ایک گاڑی کے پیچھے آکر چھپا اور اُس نے آگے بڑھ کر حملہ آور کو دبوچ کر قابو کیا اور بڑے نقصان سے بچا لیا۔
آسٹریلوی میڈیا رپورٹ کے مطابق جان پر کھیل مسلح شخص کو قابو کرنے والا شہری کا نام احمد ال احمد ہے جو آسٹریلیا کے شہری اور عمر 43 سال ہے۔
The brave man who disarmed one of the Bondi Beach shooters is Ahmed al Ahmed.
He is a 43-year-old Muslim shopkeeper from Sydney and a married father of two.pic.twitter.com/I1vc7pXgWy
میڈیا رپورٹ کے مطابق اس بہادر شخص اور ہیرو کے دو بچے ہیں اور یہ ساحل کے قریب پھل فروخت کرنے کا کام کرتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی وہ معمول کے مطابق اپنے کام پر تھے۔
حملہ آور کو قابو کرنے کے دوران احمد ال احمد دو گولیاں لگنے کی وجہ سے زخمی ہوئے جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق گولیاں بازو پر لگیں اور حالت خطرے سے باہر ہے۔
دنیا بھر میں 43 سالہ مسلم شہری کو ہیرو قرار دے کر اس کے اقدام کی پذیرائی کی جارہی ہے۔