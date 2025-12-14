سڈنی بیچ حملہ، مسلح شخص کو دبوچ کر قابو کرنے والے مسلم ہیرو کی دنیا بھر میں پذیرائی

سڈنی کے مصروف ساحل پر مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 12 افراد کو ہلاک جبکہ 37 کو زخمی کردیا

ویب ڈیسک December 14, 2025
فوٹو انٹرنیٹ

آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ساحل بونڈی میں یہودیوں کے مذہبی تہوار حنوکا کے دوران ہونے والے حملے کو جان پر کھیل کر ناکام بنانے والا ہیرو مسلمان ہے۔

بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق بونڈی بیچ پر یہودیوں کی تقریب کے دوران دو مسلح افراد داخل ہوئے اور ایک اونچے مقام پر کھڑے ہونے کے بعد اندھا دھند فائرنگ کردی۔

یہودیوں کے تہوار اور ویک اینڈ کی وجہ سے ساحل پر عوام کی بڑی تعداد جمع تھی، فائرنگ ہوتے ہی وہاں افراتفری مچی اور سب اپنی جان بچانے کیلیے بھاگتے نظر آئے۔

اسی دوران ایک شخص ایسا بھی تھا جو ایک گاڑی کے پیچھے آکر چھپا اور اُس نے آگے بڑھ کر حملہ آور کو دبوچ کر قابو کیا اور بڑے نقصان سے بچا لیا۔

آسٹریلوی میڈیا رپورٹ کے مطابق جان پر کھیل مسلح شخص کو قابو کرنے والا شہری کا نام احمد ال احمد ہے جو آسٹریلیا کے شہری اور عمر 43 سال ہے۔

The brave man who disarmed one of the Bondi Beach shooters is Ahmed al Ahmed.

He is a 43-year-old Muslim shopkeeper from Sydney and a married father of two.pic.twitter.com/I1vc7pXgWy

— Dilly Hussain (@DillyHussain88) December 14, 2025

میڈیا رپورٹ کے مطابق اس بہادر شخص اور ہیرو کے دو بچے ہیں اور یہ ساحل کے قریب پھل فروخت کرنے کا کام کرتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی وہ معمول کے مطابق اپنے کام پر تھے۔

حملہ آور کو قابو کرنے کے دوران احمد ال احمد دو گولیاں لگنے کی وجہ سے زخمی ہوئے جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق گولیاں بازو پر لگیں اور حالت خطرے سے باہر ہے۔

دنیا بھر میں 43 سالہ مسلم شہری کو ہیرو قرار دے کر اس کے اقدام کی پذیرائی کی جارہی ہے۔
