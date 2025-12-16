کراچی ایئرپورٹ پر مختلف ایئرلائنز کے طیارے کباڑ میں تبدیل ہوگئے

ایئرپورٹ اتھارٹی نے طیاروں کو ہٹانے سمیت مختلف آپشنز پر غور شروع کردیا

اسٹاف رپورٹر December 16, 2025
کراچی:

جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مختلف ایئرلائنز کے کھڑے ناکارہ طیارے کباڑ میں تبدیل ہوگئے۔

ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق کراچی ایئرپورٹ کے جنک یارڈ میں 25 سے زائد ناکارہ طیارے کھڑے ہیں جن میں پرندوں نے گھونسلے بنا لیے ہیں، اسکے علاوہ چوہوں اور دیگر جانوروں کی موجودگی بھی رپورٹ ہو رہی ہے، جو ایئرپورٹ کی سیکیورٹی اور آپریشنل ماحول کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ کراچی ایئرپورٹ پر سب سے زیادہ 20 طیارے شاہین ایئر کے ہیں جو طویل عرصے سے جنک یارڈ میں کھڑے ہیں، تاہم قانونی پیچیدگیوں کے باعث اب تک انہیں ہٹایا نہیں جا سکا۔ اس کے علاوہ پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن (پی آئی اے) کے سات ناکارہ طیارے بھی کراچی ایئرپورٹ کے جنک یارڈ میں موجود ہیں، جنہیں ٹھکانے لگانے پر غور کیا جا رہا ہے۔

ایئرپورٹ اتھارٹی نے ناکارہ طیاروں کو ہٹانے اور جنک یارڈ خالی کرنے کے لیے مختلف آپشنز پر غور شروع کر دیا ہے، تاکہ ایئرپورٹ کے احاطے کو محفوظ اور صاف رکھا جا سکے۔

ذرائع کے مطابق ایئر انڈس سمیت دیگر غیر ملکی کارگو اور مسافر بردار طیارے بھی کئی برسوں سے کراچی ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں، جنہیں اب تک ہٹایا نہیں گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ پرانے اور ناکارہ طیاروں کی موجودگی نہ صرف ماحولیاتی مسائل کا سبب بن رہی ہے بلکہ ایئرپورٹ آپریشنز کے لیے بھی خطرات پیدا کر رہی ہے۔

ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق آئندہ مرحلے میں ناکارہ طیاروں کو ہٹا کر کراچی ایئرپورٹ کے جنک یارڈ کو مکمل طور پر خالی کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔
